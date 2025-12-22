Ministrul Justiției, mesaj către magistrați: „Aveți curajul să spuneți realitatea și să veniți cu elemente concrete”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut luni un mesaj pentru magistrați, în vreme ce președintele Nicușor Dan purta luni discuții cu aceștia la Palatul Cotroceni și în contextul în care a anunțat că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților. „Aveți curajul să spuneți realitatea, veniți cu elemente concrete”, a spus ministrul de resort într-o intervenție la Digi24.

„Mesajul meu către magistrați: aveți curajul să spuneți realitatea, să veniți cu elementele concrete care susțin aceste acuzații și sesizări. Inspecția Judiciară să verifice ceea ce intră în competența sa, iar analizele referitoare la legislație să le facem în cadrul grupului de lucru existent”, a declarat ministrul Justiției, în direct la Digi24.

Întrebat dacă CSM acționează sau nu în interes public, plecând de la întrebarea lansată de președintele Nicușor Dan, Radu Marinescu a precizat că nu poate face afirmații despre alte instituții care tin de sistemul judiciar, chiar dacă este membru CSM în calitate de ministru al Justiției.

„În justiție, probleme și divergențe există de mult timp, iar sistemul judiciar cunoaște frământările și controversele care s-au regăsit și se regăsesc și în alte sectoare. Domnul președinte a spus că a primit acuzații, dar nu și fapte. Probe concrete sunt foarte importante în justiție. Consider că oricine are ceva de reproșat – fie o situație personală, fie de principiu – poate să o facă liber, dar trebuie să vină și cu elemente care să susțină afirmațiile făcute. (…) La Ministerul Justiției nu am primit nicio sesizare referitoare la abuzuri concrete, persoane persecutate sau probleme sistemice. Aceasta nu înseamnă că nu suntem atenți la ce se discută la Cotroceni. Orice persoană care consideră că este victima unui abuz trebuie să spună acest lucru, iar autoritățile competente trebuie să facă verificările necesare”, a mai declarat ministrul.

Duminică, într-o declarație de presă, președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

„Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? Și dacă magistrații în ansamblul lor vor spune că da, CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă însă magistrații în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a declarat Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Liderul de la Cotroceni a discutat aproape 10 ore cu magistrații în mai multe runde, atât public cât și privat. Întâi, timp de trei ore și jumătate, Nicușor Dan a discutat cu judecătorii și procurorii care au ales să vorbească public despre problemele din justiție. Apoi, președinte a primit alte două grupuri de magistrați care au solicitat ca întrevederea să fie privată. În total, cu tot cu pauze, negocierile au început la ora 10.00 și s-au încheiat aproape de 20.00.