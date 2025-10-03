Ministrul lituanian al Culturii a demisionat după ce nu a putut spune dacă peninsula Crimeea aparține Ucrainei sau Rusiei

Ministrul lituanian al Culturii, Ignotas Adomavicius, din partea partidului de extremă dreapta Nemunas Dawn, a declarat că o întrebare privind statutul juridic al Crimeei este „provocatoare” și a refuzat să răspundă. Ulterior, și-a anunțat demisia, în urma presiunilor exercitate de premierul Lituaniei, Inga Ruginiene, notează Ukrainska Pravda.

Adomavicius a declarat că își dă demisia nu din cauza unor greșeli personale, ci din cauza presiunilor externe care, potrivit lui, i-ar fi pus în pericol siguranța familiei.

Potrivit presei lituaniene, ministrul a avut dificultăți în a-și exprima coerent ideile. A mulțumit unei comunități neprecizate, a vorbit despre presiunea asupra familiei sale și, în final, a spus că este mulțumit că a reușit să atragă atenția asupra culturii.

Controversa a izbucnit după ce un jurnalist al portalului de știri lrytas.lt l-a întrebat pe Adomavicius despre statutul Crimeei.

„Acestea sunt întrebări provocatoare, mai bine să le evităm, pentru că nu țin de Ministerul Culturii… Să nu ne jucăm jocurile astea. Înțelegeți, există o limită pe care nu ar trebui să o depășim. Aici trebuie să ne oprim. La astfel de întrebări”, a răspuns Ignotas Adomavicius.

În Lituania au avut loc recent proteste față de numirea lui Adomavicius, reprezentant al partidului Nemunas Dawn, în funcția de ministru al Culturii. Au fost ridicate semne de întrebare privind competența sa, iar declarațiile făcute după o întâlnire cu președintele au stârnit critici suplimentare.

Opoziția din Parlamentul Lituaniei i-a cerut premierului Inga Ruginiene să explice decizia de a-l numi pe Adomavicius în funcția de ministru al Culturii.

O grevă de avertisment în sectorul cultural și artistic din Lituania este programată pentru săptămâna viitoare.