Ministrul Liviu-Ionuț Moșteanu a apărut la un exercițiu în care rezerviștii au tras în poligon, după ce Armata a fost criticată pentru felul dezordonat în care s-a făcut mobilizarea. „România are o armată profesionistă”

Exercițiile au avut loc la baza de la Coada Izvorului, în Prahova.

Coada Izvorului este un sat la aproape 30 de kilometri sud-est de la Ploiești, chiar pe granița dintre Prahova și Dâmbovița. La poligonul de aici, MApN a deschis vineri porțile pentru presă, la o acțiune de mobilizare a rezerviștilor.

Rezerviști în poligonul de tragere. Foto: Hotnews

Inițiativa a venit după ce presa a relatat numeroase mărturii ale unor rezerviști care au criticat organizarea deficitară a mobilizării, cea din București și Ilfov. Unii dintre aceștia nici nu au apucat să tragă, deși le-au fost distribuite arme.

În poligonul de la Coada Izvorului s-a tras. Rezerviștii chemați au exersat dimineața de vineri. Prezent la baza Ministerului Apărării, ministrul Moșteanu a spus că „au existat cazuri cu probleme, dar izolate. Mobilizarea a fost bună. România are o armată profesionistă”. Ministrul a mai spus că inclusiv regulile NATO ne cer „aceste acțiuni de pregătire”.