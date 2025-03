Ministrul Mediului: Orice urs care intră în localitate şi pune în pericol viaţa omului trebuie împuşcat. Nu există altă soluţie

Mircea Fechet spune că alungarea şi relocarea urşilor sunt „instrumente” care nu par să dea rezultate pentru ca aceste animale sălbatice să fie ţinute departe de zonele populate şi să nu atace oameni, astfel că imediat ce constată că un urs intră în localitate, autoritățile trebuie să se mobilizeze şi să-l împuşte. Ministrului Mediului a făcut aceste declarații în contextul în care un salvamontist este internat în stare critică după ce a fost atacat de urs pe o stradă din Predeal.

„Am căutat să văd şi eu ce s-a mai întâmplat în cursul anului acesta, cel puţin în Braşov, şi am constatat că pe 4 martie, deci tot luna aceasta, a mai fost alungată o ursoaică cu pui. Ori toate aceste instrumente pe care le aplicăm uneori, alungare sau relocare, pare că nu dau suficiente rezultate”, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, la Digi 24.



Potrivit acestuia, anul trecut au fost împuşcaţi 381 de urşi, dintr-o cotă de recoltare de 426, iar „această cotă poate fi revizuită”.



„Eu cred că cifra poate fi revizuită, nu ne opunem a priori unui astfel de demers, însă este foarte important care sunt urşii ce vor fi împuşcaţi. Pentru că am spus încă din prima zi de aplicare a acestei legi, pe care am şi votat-o în calitate de deputat, că trebuie să începem cu urşii-problemă, cu urşii agresivi, cu urşii gunoieri, cu urşii cerşetori şi abia la sfârşit, dacă mai rămân exemplare suficiente, să împuşcăm şi acei urşi în creierii munţilor, acei urşi care poate nu s-au întâlnit cu omul niciodată în viaţa lor şi nu aveau când să se mai întâlnească”, a explicat ministrul, conform News.ro.



Mircea Fechet a spus că, după părerea sa, orice urs care intră în localitate şi pune în pericol viaţa omului trebuie împuşcat: „Opinia mea este aceea că orice urs care pune în pericol viaţa omului, orice urs care intră în localitate, indiferent dacă e femelă sau mascul, dacă e pui sau dacă e adult, dacă e mai mare sau mai mic sau indiferent de câte puncte CIC are, pentru că şi aceasta este o metodă de a-i evalua, opinia mea este că toţi aceşti urşi trebuie împuşcaţi. Metoda relocării nu dă rezultate, metoda alungării nu dă rezultate (…) Nu putem fi în situaţia în care să nu îndepărtăm un pericol doar pentru că s-a epuizat o anumită cotă”.

El a adăugat că următorul pas este scoaterea ursului de pe lista speciilor strict protejate, aşa cum s-a întâmplat cu lupul.



Întrebat dacă se ştie câţi urşi sunt în total în România la acest moment şi dacă situaţia este scăpată de sub control, ministrul a răspuns: „Nu putem spune că este scăpată de sub control, pentru că dacă ne uităm la numărul de atacuri, dacă cuantificăm toate aceste situaţii, nu putem spune că situaţia este mult diferită faţă de cea din anii trecuţi. Însă, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în trecut, acum avem o lege, Legea 242 din 2024, care e un pas înainte, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în alţi ani. Am reuşit să scoatem lupul, deocamdată, de pe lista speciilor strict protejate şi următorul pas este acela de a scoate şi ursul pentru că ceea ce trăim noi în România trebuie să conducă şi la un astfel de demers. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că ori de ori există un risc printr-un sat de munte sau într-o staţiune cum e Predealul, atunci când ursul se apropie de UAT, când intră în intravilan nu mai spun, nu există altă cale decât aceea de a-l împuşca”.