Ministrul Mediului trimite Corpul de control la Apele Române. „Sunt cifre care nu pot fi ignorate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi la Antena 3 că luni va trimite Corpul de control la Administrația Națională Apele Române (ANAR), despre care susține că nu a accesat 300 de milioane de euro pe care îi avea la dispoziție pentru construcția de diguri, baraje și alte proiecte.

Ministrul a precizat că nu l-a demis deocamdată pe Sorin Lucaci din funcția de director al ANAR, ci a demarat procesul de demitere.

„Eu am anunțat public că am început procesul de demitere și după aceea toate titlurile au zis că l-am demis. Am început procesul de demitere. Într-adevăr, domnul Lucaci a avut un drept de apărare, o perioadă de apărare. Au fost trimise apărările domnului Lucaci către Corpul de control al premierului. Există deja niște note finalizate. Bănuiesc că în aceste zile o să vedem și un raport, iar imediat după acest raport vor trebui să fie luate de urgență niște măsuri”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a anunțat că luni va trimite Corpul de control la ANAR.

„Luni trimit Corpul de control la Apele Române, pentru cele peste 300 de milioane de euro care au fost neaccesate. Vorbim de 400 de kilometri de diguri, dintre care au fost făcute zero, 13 baraje, dintre care au fost făcute zero, 13 poldere, un polder este în facere, se va face, deci astea sunt cifre care nu pot fi ignorate de absolut nimeni”, a adăugat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a menționat, totodată, că ANAR are „un număr infim” de inspectori la nivel de țară.

„Sigur, la Apele Române mai trebuie să discutăm și am invitat, și am avut inclusiv un dialog cu reprezentanții structurilor sindicale din Apele Române, și le-am spus foarte clar – de exemplu, astăzi, sunt undeva la 130-150 de oameni, de inspectori, care fac control. Este un număr infim la nivel de țară, deci acolo trebuie regândită un pic eficiența instituției, un pic mai mult”, a mai declarat ministrul Diana Buzoianu.