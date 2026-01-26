Ministrul Miruță reclamă „dezinformări” pe tema unui „val de pensionări” în Armată: 75% dintre angajații care astăzi ar fi putut să se pensioneze au decis să nu o facă

Ceremonie militara si religioasa de depunere de coroane si jerbe de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut, din Parcul Carol I, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat luni că 75% din cei vreo 3700 de angajați care ar fi putut să se pensioneze la acest moment au decis să nu se pensioneze, fără să primească niciun stimulent suplimentar.

Ministrul a atenționat astfel asupra unor „scenarii” și spaime neadevărate” lansate în spațiul public cu privire la pensionările din Armată. „Evident că suntem preocupați, nu forțând, ci să aranjăm piesele în interiorul acestor ministere, astfel încât cei care decid să nu se pensioneze să fie stimulați pentru a face asta”, a spus Miruță.

Radu Miruță a făcut aceste precizări luni la Guvern, întrebat fiind despre majorarea vârstei de pensionare în MAI și MApN și informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora aproximativ 25.000 de angajați ar vrea să iasă la pensie cât să beneficieze de condițiile din actuala lege.

Precizările ministrului Apărării

„Din documentele MApN, astăzi din cei vreo 3700 de angajați care ar fi putut să se pensioneze, 75% chiar dacă au îndeplinit vârsta de pensionare au decis să nu se pensioneze. Evident că suntem preocupați, nu forțând, ci să aranjam piesele în interiorul acestor ministere, astfel încât cei care decid sa nu se pensioneze sa fie stimulați pentru a face asta. Nu cu forța, ci doar daca ei consideră, spunându-vă că astăzi 75%, fără niciun stimulent, au decis sa rămână angajați”, a precizat ministrul Apărării, Radu Miruță, în conferința în care s-a prezentat pe ce va cheltui România 16,6 miliarde de euro din programul SAFE.

Puteți urmări declarațiile ministrului Radu Miruță pe această de la minutul 46:24

La rândul său, secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a afirmat că la MAI sunt 15.000 de angajaţi care îndeplinesc condiţiile de pensionare.

„La nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt undeva la aproape 15.000 de colegi, de salariaţi care îndeplinesc condiţiile. Se pleacă de la principiul ca cei care îndeplinesc astăzi condiţiile să nu fie afectaţi. De aici plecăm, suntem în continuu dialog cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale. Am discutat într-o primă şedinţă cu ei, cu siguranţă în perioada următoare vor mai fi alte discuţii şi din punctul nostru de vedere este o dorinţă ca cei mai cu multă experienţă să rămână în sistem”, a declarat Bogdan Despescu.

„Spaimele astea care sunt introduse sunt neadevărate”

Întrebat când se va finaliza proiectul de lege privind majorarea vârstei de pensionare în rândul militarilor, Radu Miruță a atenționat asupra dezinformărilor.

„Există tot felul de scenarii care se fac, însă eu cred ca spaimele astea care sunt introduse sunt neadevărate și să vă spun de ce. Atâta timp cât fără niciun stimulent oamenii au decis sa rămână in continuare sa lucreze, atâta timp cat cei care sunt deja la pensie au observat că din 2017 guvernele României succesiv au decuplat creșterea pensiei, actualizarea pensiei de creșterea soldei, oamenii au înțeles că momentul care este cel mai avantajos să mergi înspre pensie dacă nu te obliga cineva este acel moment când vei fi ajuns să câștigi o suma mai mare de bani”, a spus acesta.

„Nu este în plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă”

Ministrul a adăugat că „preocuparea este ca modificările care urmează să fie făcute, dacă vor fi făcute, să dea un beneficiu celor care urmează să iasă la pensie și nu un dezavantaj”.

„Într-o țară care are 649,5 kilometri de graniță cu o țară care se află în război este contraintuitiv să tai pensii și salarii la zona militară sau la zona Ministerului Afacerilor Interne. Nu, nu este în plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie in ceea ce privește calculul pensiei”, a spus Miruță.

Potrivit acestuia, există o anumită preocupare în spațiul public ca ‘ceea ce ține de zona militară, de zona entităților de forță, să fie trasă într-o spaimă, într-o dezinformare, pentru că de lucrurile astea profită cei care nu vor binele României’.

Ministerul Apărării va avea două cheltuieli paralele

Ministrul a punctat cheltuielile pe care le va avea ministrul Apărării cu pensionarii și nevoia stimulării financiare către cei care vor să rămână în activitate.

„Ministerul Apărării nu plătește doar salarii, ci și pensii. Dacă astăzi sunt 3700 de oameni care îndeplinesc condițiile să se pensioneze, dacă vor ieși la pensie, MApN va plăti pentru acei oameni și cheltuielile asociate cu pensia și va plăti și cheltuieli asociate cu salariile celor care vor fi angajați în locul celor care pleacă la pensie, că nu se pune problema scăderii numărului de militari. Deci Ministerul Apărării va avea două cheltuieli paralele: una cu pensiile celor care pleacă la pensie, una cu salariile celor care vor lua locul celor care pleacă la pensie. Dacă noi vom reuși să-i stimulăm financiar pe oameni să decidă că e mai avantajos să rămână în activitate asta va salva un culoar dintre cele două, pentru ca nu vom plăti si pensiile si salariile celor care vin în locul acestora”, a spus Miruță.

Potrivit acestuia, „în funcție de cât de mult va permite bugetul pentru a face această stimulare, vom vedea cât de mulți oameni vor decide să nu plece la pensie chiar daca îndeplinesc condițiile”.

„Noi nu putem spune că luam bani de la Sănătate și Învățământ. Noi spunem că este extrem de important Ministerul Apărării, e critic să înzestrăm armata cu tehnologie de ultima generație și sa-i plătim bine pe acești oameni”, a adăugat oficialul guvernamental.

Întrebat dacă există spațiu bugetar pentru aceste stimulente, ministrul Apărării a precizat că încă se fac simulări.

„Vom avea o decizie politică pe varianta obținută în funcție de rezultatele acelor simulări. Preocuparea este de a stimula nu de a lua”, a spus Miruță.