Ministrul Muncii, despre muncitorii străini: „Nu mă deranjează, cum sper că n-a deranjat prea mulți spanioli că a fost mama la muncă în Spania”

Ministrul Muncii Florin Manole a afirmat, la Prima TV, că nu îl deranjează faptul că numeroşi muncitori asiatici au venit să lucreze în România. El subliniază însă că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă.

Florin Manole a dezvăluit, în emisiunea Insider Politic, că mama sa a fost unul dintre muncitorii români din Spania şi că nu îl deranjează muncitorii străini din România, el considerând că drepturile acestora trebuie apărate în faţa celor care devin agresivi cu ei.

„Nu mă deranjează, aşa cum sper că n-a deranjat pe prea mulţi spanioli că a fost mama la muncă în Spania, ani de zile, în agricultura din peninsulă. Nu cred că este corectă acuza la adresa lor de niciun fel. Ei trebuie să lucreze legal aici şi o fac, să plătească taxe aici şi o fac. Iar aceia dintre ei care sunt abuzaţi – şi există astfel de situaţii – trebuie apăraţi de statul român cu egală măsură, cum alte state au apărat pe cetăţenii românii abuzaţi în piaţa muncii, în Italia, Spania, Franţa şi aşa mai departe”, a afirmat Florin Manole.

„Nu iau locul nimănui, fac bine oricui”

El susţine că abuzurile împotriva muncitorilor români din străinătate sunt la fel de nedrepte ca abuzurile împotriva muncitorilor străini de astăzi din România, iar toate acestea trebuie să fie sancţionate. Referindu-se la apelul deputatului AUR Dan Tanasă ca românii să nu mai primească comenzile dacă nu le sunt livrate de conaționali, ministrul Manole a spus că nu străinii le iau românilor locurile de muncă.

„Cred că domnul Tănasă şi oricine are o astfel de opinie, pentru că nu cred că toţi din AUR au opinia asta, oricine are o astfel de opinie – vedem la un alt parlamentar AUR, cred că e musulman, domnul Murat, un discurs perfect despre cum foarte mulţi oameni din afara României au venit în România, s-au aşezat aici, au întemeiat familie, au făcut studii şi contribuie enorm la bunăstarea din această ţară. Medicii din ţările arabe, ce să le poţi reproşa? Ei nu iau locul nimănui şi ei fac bine oricui, indiferent de statut social sau de etnie sau de cetăţenie. Până la urmă te bucuri când ai o operaţie de succes şi îţi pasă prea puţin dacă medicul e arab, român sau de orice altfel”, argumentează ministrul.

Pe de altă parte, Florin Manole susţine că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă.

„Dar în acelaşi timp sunt şi ferm convins că statul român trebuie să facă şi facem asta şi propunem asta chiar şi în pachetul ăsta al Partidului Social Democrat, trebuie să facă tot posibilul ca cetăţeanul român să aibă toate facilităţile fie pentru un prim loc de muncă pentru tineri, pentru că avem un şomaj foarte crescut aici, pe zona asta de vârstă, fie pentru reintegrarea în piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, o categorie greu angajabilă şi care are nevoie de sprijin, fie pentru a ajuta la creşterea ocupării în zonele mai puţin dezvoltate din această ţară”, a explicat ministrul.

Reacție la mesajul lui Dan Tanasă

Deputatul AUR Dan Tanasă a publicat, pe 19 august, pe pagina sa de Facebook un mesaj în care îndemna românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini. El a explicat, pentru HotNews, că postarea sa este legată de valurile mari de migranți din alte țări europene.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris vicepreședintele AUR pe Facebook. Postarea sa a adunat în patru ore peste 2.000 de comentarii și un număr dublu de reacții.

În secțiunea de comentarii, parlamentarul a susținut că „o dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”

După câteva zile, pe 26 august, un livrator din Bangladesh a fost lovit pe stradă de un tânăr care i-a spus apoi „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Agresorul a încercat să fugă, dar a fost prins de un polițist aflat în timpul liber.