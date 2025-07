Ministrul Muncii: Recalcularea pensiilor continuă. Metoda de calcul va lua în considerare şi alte venituri temporare

Procesul de recalculare a pensiilor continuă, iar la metoda de calcul a veniturilor fiecărui pensionar se vor lua în considerare şi anumite venituri care nu erau constante, precum acorduri globale sau prime, a declarat joi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole.

„Evoluţia pensiei medii în România a fost semnificativă în ultimii ani. Asta a venit, pe de o parte, din creşterea pensiilor, pe de altă parte din creşterea veniturilor pensionarilor datorită recalculării. La recalculare, dacă ne aducem aminte, anul trecut, în septembrie, n-a pierdut nimeni. Asta e important de spus. N-a pierdut niciun pensionar niciun leu în urma recalculării, dar au fost şi pensionari care au câştigat 200, 300, 700, 1.000 lei, 2.000 lei în plus la pensia contributivă. Acest lucru va continua şi asta va face încă o dată ca unii dintre pensionari să câştige mai mult, chiar dacă punctul de pensie nu creşte”, a afirmat Manole la Antena 3, potrivit Agerpres.

„Pe de altă parte, avem această mică recalculare, cum e numită în procedură. Se întâmplă acum, când vorbim, şi în perioada următoare. Acolo se vor adăuga la metoda de calcul a veniturilor fiecărui pensionar şi anumite venituri care nu erau constante, acorduri globale, prime, care erau eventual temporare. Deci, continuă procesul de recalculare a pensiilor. Pentru unii, acest proces de recalculare va fi benefic, în sensul că se vor adăuga nişte ani de vechime. În primul rând, nimeni nu va pierde, iar în al doilea rând, sigur că unii vor avea nişte creşteri mai mari sau mai mici, funcţie de documentele pe care le aduc şi care justifică contribuţia lor de-a lungul timpului”, a explicat Florin Manole.

Potrivit ministrului, aproape 3 milioane de pensionari nu vor plăti impozitul de 10%, inclus în primul pachet de măsuri al Guvernului.

„E o măsură (impozitarea pensiilor de peste 3.000 de lei, n.r.) care nu a fost luată cu inima deschisă de nimeni. E o măsură pe care ne-am fi dorit să nu o luăm şi în spaţiul public au fost dezbateri. (…) Noi am cerut un prag mai înalt, la 4.000 lei, pentru că acum, când vorbim, apropo de aceste calcule, aproape trei milioane de pensionari nu vor plăti niciun leu (…) Încă o dată subliniez că am făcut tot ce am putut ca partid. Da, suntem într-o coaliţie, sunt mai multe voci, mai multe opinii şi trebuie să avem un consens. Dar am făcut tot ce am putut ca acest prag să fie la 4.000 lei. Asta ar fi făcut ca încă aproape 800.000 dintre pensionari să fie în categoria celor care nu vor plăti CASS”, a insistat şeful de la Muncă.