Ministrul pe care Luca Niculescu l-ar păstra în guvernul său. „Este un om respectat”

Luca Niculescu vorbește însă despre un ministru din actualul cabinet și care „își poate găsi locul” în orice guvern. Premierul desemnat a început joi discuțiile cu partidele pentru formarea noului guvern.

Întrebat de jurnaliști dacă a luat o decizie în a-l păstra pe Alexandru Nazare în guvern sau dacă aveți vreun ministru cu care intenționați să mergeți în viitorul executiv, Luca Niculescu a răspuns: „Nu știm nici cum va arăta guvernul, dacă va fi unul tehnocrat, dacă va fi unul mai mult politic.”

„Domnul Alexandru Nazare este un ministru competent, a arătat-o în mai multe rânduri și în discuțiile cu agențiile de rating, unde împreună cu colegii de la Banca Națională au făcut lucruri foarte bune și în discuțiile pe care le-am avut la OCDE. Este un om respectat și pe plan internațional, este un om care își poate avea locul într-un guvern, dar încă o dată, este prea devreme”, a continuat el.

Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Alexandru Nazare este actualul ministru interimar al Finanțelor în Guvernul demis condus de Ilie Bolojan.

Niculescu a fost întrebat și după ce criterii își va selecta miniștrii și dacă va accepta propuneri venite din partea formațiunilor politice.

„Depinde cum va fi Guvernul. Dacă va fi un Guvern tehnocrat, va fi într-un fel. Dacă va fi un Guvern cu o majoritate politică sau un Guvern cu o reprezentare politică, evident că trebuie să ții seama de propunerile partidelor care te susțin”, a adăugat el.

Luca Niculescu a început joi negocierile cu partidele din fosta coaliție, de la care speră să obțină susținere în perspectiva votului de învestire din Parlament.