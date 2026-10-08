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Actualitate

Ministrul pe care Luca Niculescu l-ar păstra în guvernul său. „Este un om respectat”

Cristina Stoian
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Premierul desemnat spune că încă nu a stabilit structura și componența guvernului pentru care va cere vot în Parlament.

Luca Niculescu vorbește însă despre un ministru din actualul cabinet și care „își poate găsi locul” în orice guvern. Premierul desemnat a început joi discuțiile cu partidele pentru formarea noului guvern.

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