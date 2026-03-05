Ministrul Pîslaru, anunț despre cele 231 mil. euro din PNRR suspendate. Ce va face Comisia Europeană după reforma pensiilor magistraților

„Avem de la Comisia Europeană o confirmare că se va uita constructiv pe argumentele pe care noi le-am pus pe masă”, a declarat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, referindu-se la jalonul privind pensiile magistraților, unde avem suspendată suma de 231 milioane de euro din PNRR. Decizia Comisiei Europene ar putea fi aflată până la sfârșitul acestei luni.

Jalonul privind pensiile magistraților face parte din cererea de plată numărul 3 din PNRR.

Ministrul a declarat joi la Guvern că România ar putea beneficia de peste trei miliarde de euro aferenți cererilor de plată 3 și 4.

„Cererea de plată nr. 4 este în valoare de 2,62 miliarde de euro și asumpția noastră este că o vom primi integral, iar diferența este legată de cererea de plată 3. Probabil că cele doua se vor cupla și vom avea o plată unică din partea Comisiei”, a declarat Dragoș Pîslaru.

În ce privește suma de 231 de milioane de euro, bani din PNRR condiționați de îndeplinirea jalonului privind modificarea pensiilor magistraților, ministrul Pîslaru a precizat că argumentele României vor fi analizate ‘constructiv’ de către Comisia Europeană. Decizia CE ar putea fi aflată până la sfârșitul acestei luni.

„Avem de la Comisia Europeană o confirmare că se va uita constructiv pe argumentele pe care noi le-am pus pe masă. Evident că în acest moment așteptăm să vedem analiza Comisiei. (…) Comisia Europeană a acceptat dovezile pe care noi le-am urcat în sistem, dar decizia cu privire la cuantumul acestei plăți și cuantumul întregii cereri de plată 3 urmează să aflăm după ce terminăm analiza”, a spus ministrul, citat de Agerpres.

Decizia Comisiei Europene ar putea fi aflată până la sfârșitul acestei luni.

„Oficial este doar în momentul în care primești scrisoarea oficială”

Ministrul a explicat, în data de 19 februarie, că România va afla oficial dacă a pierdut sau nu banii doar în momentul în care va transmite Comisia Europeană o scrisoare oficială în acest sens: „Am făcut această rectificare într-un timp de mai puțin de jumătate de oră, dar mulțumesc că mi-ați atras atenția și o să fim atenți data viitoare”.

România va afla dacă mai poate recupera sau nu o parte dintre cele 231 de milioane de euro, după decizia de la CCR, care a declarat modificările aduse pensiilor magistraților constituționale, cel mai târziu în luna martie, a mai declarat Pîslaru.

„Vă pot spune că analiza cererii de plată 3 va lua în calcul argumentele pe care noi le vom depune. Pentru mine, ceea ce era foarte important era să mă asigur că deși suntem în al 13-lea ceas, întârziere de mai mult de 2 luni, cel puțin prin modul în care ne mișcăm și punem problema și relațiile pe care le avem la Bruxelles vom putea depune în timp util aceste informații ca să poată să fie luate în calcul în analiza de plată trei”, a mai atunci ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.