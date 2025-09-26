Ministrul Robobete acuză spitalul din Iași, unde șase copii au murit, că a raportat cu întârziere infecțiile. „Discutăm de nouă pacienți cu vârsta sub un an” / A trimis Corpul de Control

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat, pentru HotNews, că Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copiii internați au murit după ce au luat o bacterie din spital, a raportat „prea târziu” situația epidemiologică din secția ATI. El a precizat, însă, că în acest moment „nu putem realiza o legătură directă între infecțiile asociate și celelalte patologii ale pacienților”.

„Discutăm despre nouă pacienți cu vârstă sub un an, care sunt infectați cu acest germene patogen, dintre care, până în acest moment, au fost înregistrate șase decese. Datele medicale pe care le am la dispoziție în momentul de față, nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate și celelalte patologii și comorbidități ale pacienților și deces. Legătura directă de cauzalitate va fi stabilită, sigur, de experți în medicină legală, nu vreau eu să speculez sau să mă antepronunț”, a declarat ministrul Rogobete.

Ministrul acuză spitalul că nu a respectat procedura

El a acuzat spitalul din Iași că „nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și nu a transmis și nu a raportat către DSP în timp util, conform legislației în vigoare”.

Alexandru Rogobete a afirmat că primul caz de infecție cu bacteria Serratia marcescens a apărut pe data de 13 septembrie, nu pe 7, așa cum anunțase unitatea medicală.

„Prima infecție documentată ar fi fost în data de 13, însă aceasta a fost raportată de unitatea medicală cu întârziere, de abia în data de 19, când la nivelul spitalului erau deja înregistrate patru infecții, deci patru pacienți infectați”, a explicat Rogobete.

Trei amenzi date spitalului

Ministrul a mai spus că a trimis Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății la spitalul din Iași pentru întocmirea unui raport.

De asemenea, el a anunțat că inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică din Iași au aplicat trei amenzi: 10.000 de lei pentru epidemiologul spitalului, 10.000 de lei pentru medicul ATI, 50.000 de lei spitalului, pentru nerespectarea protocolelor și a procedurilor specifice pentru limitarea infecțiilor asociate a activității medicale.

„De asemenea, am sesizat Colegiul Medicilor din România pentru verificarea conduitei terapeutice și medicale în cazul acestor pacienți”, a mai adăugat Rogobete.

„Cred că oamenii încă nu au înțeles că nu mai merge și așa”

Întrebat de ce crede că mai există practica spitalelor de a ascunde cazuri de infecții nozocomiale, ministrul a răspuns:

„Cred că oamenii încă nu au înțeles că nu mai merge și așa și că aceste practici prin care ascundem infecțiile și le mușamalizăm trebuie să dispară odată pentru că mor oameni. Din păcate, că rolul raportărilor către direcțiile de sănătate publică și către Ministerul Sănătății sunt de a limita răspândirea lor, de a impune de urgență măsurile epidemiologice pentru a nu infecta și alți pacienți”.

Rogobete a mai dat asigurări că, după ce va fi întocmit raportul Corpului de Control, „persoanele vinovate în această situație vă garantesc că vor pleca acasă”.

Șase copii care sufereau și de alte boli asociate au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială, dezvăluie Ziarul de Iași. Secția de Terapie Intensivă, unde copiii erau internați, a fost închisă, după ce și alți pacienți au fost diagnosticați cu aceeași bacterie.

A fost declanșată o anchetă epidemiologică.Copiii decedați erau nou-născuți sau aveau vârste de până la 8 ani și sufereau de boli grave asociate: meningită fulminantă, sindrom convulsiv, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie, scrie publicația locală 7iasi.