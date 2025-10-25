Ministrul Sănătăţii, avertisment pentru personalul ATI: „Renunţaţi la verighetă sau plecaţi”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false, despre care spune că pot favoriza transmiterea bacteriilor la pacienți.

„Niciunde în lumea asta nu există spitale unde există activitate chirurgicală – ATI, bloc operator – unde să nu existe infecţii asociate activităţii medicale. Important este să le monitorizăm, să le detectăm în timp util. Şi aici s-au făcut investiţii masive în 119 spitale din România cu bani din PNRR, unde au fost dezvoltate şi extinse laboratoarele de microbiologie tocmai pentru a putea detecta în timp util germenul patogen. Problema la noi este alta. Problema este că nu se respectă protocoalele”, a spus Alexandru Rogobete, la Prima TV, citat de News.ro.

Ministrul Sănătății a dat exemplu faptul că unele cadre medicale din secțiile ATI încalcă legislația românească care interzice purtarea bijuteriilor în aceste secții tocmai din motive de siguranță sanitară.

„Vă dau un exemplu banal şi o să fac şi paranteză semi-amuzantă. Nu e chiar amuzantă, dar e în acea direcţie. Unghiile false şi bijuteriile în ATI. Conform legislaţiei actuale din România, personalul ATI nu are voie să poarte bijuterii, verighete sau unghii false. Am spus asta public. Sigur că au început tot felul de controale. A început şi o grupare interesantă în zona de social media, care este evident împotriva mea şi care se numeşte ”Nu renunţăm la verighetă”. Eu spun ferm: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI!”. Pentru că acea verighetă poate omorî un om, pentru că e sursă de depozitare şi de transmitere”, a spus Rogobete.

Ministrul Sănătăţii le-a cerut medicilor să raporteze infecţiile nosocomiale și să ia măsuri atunci când apar astfel de infecții.

„În Germania se raportează de două ori mai multe infecţii nosocomiale ca în România. Nu înseamnă că în România nu există sau că noi suntem mai buni. Înseamnă că nu le raportăm”, a spus Rogobete.