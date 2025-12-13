Ministrul Sănătății, despre bacteria de la spitalul din Iași: Cel mai probabil marți vom ști sigur dacă a fost eliminată

Ministrul Alexandru Rogobete a declarat sâmbătă că în momentul de față situația de la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria”, unde în mai multe probe de apă a fost depistată o bacterie periculoasă, nu este una critică.

În mai multe probe de apă de la spital a fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa (Piocianic), care poate duce la infecții în sânge, la nivelul plămânilor sau în alte părți ale corpului. În noaptea de vineri spre sâmbătă, ministrul Sănătății a anunțat că au fost sistate internările şi că vor fi preluate doar urgenţele, dar că nu se pune problema transferului de pacienți către alte unități sanitare.

Alexandru Rogobete a vorbit despre situația din spital, sâmbătă, într-o conferință de presă la Târgu Mureș, potrivit Agerpres.

„Cel mai probabil că marţi vom şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas din instalaţie a fost eliminat sau nu şi, dacă a fost eliminat, activitatea medicală va funcţiona în condiţii optime. Dacă nu a fost eliminat, atunci vom relua această procedură şi vom funcţiona cu spitalul în alertă epidemiologică. Dar nu este în momentul de faţă o situaţie critică în acea unitate sanitară”, a spus oficialul.

Spitale „pregătite să preia pacienți” dacă va fi cazul

Ministrul Sănătății a spus că, dacă va fi nevoie, pacienții de la spitalul din Iași vor putea fi transferați către alte unități sanitare.

„Avem două spitale de urgenţă din Bucureşti, respectiv Spitalul Judeţean din Suceava, care sunt pregătite să preia pacienţi, în cazul în care se impune un transfer al pacienţilor sau în cazul în care se prezintă în unitatea de urgenţă pacienţi cu urgenţe majore care nu pot fi trataţi în unitatea sanitară”, a afirmat Alexandru Rogobete.

El a precizat că a „dispus Direcţiei de Sănătate Publice să verifice, să recolteze probe microbiologice, atât de pe suprafeţe, cât şi de pe tegumentele pacienţilor şi ale personalului medical din mai multe puncte din unitatea sanitară”.

„Aceste rezultate vor fi disponibile mâine şi, sigur, în funcţie de rezultatele microbiologice şi în funcţie de evoluţie vom lua deciziile în cunoştinţă de cauză. Am vrut, am insistat să ajungă azi-noapte la spital pentru că în urma evenimentelor neplăcute pe cale le-am avut cu acest spital în august, am vrut să coordonez eu la nivel local această situaţie”, a mai declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.