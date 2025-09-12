Ministrul Sănătății, despre vaccinarea obligatorie: „Nu voi fi de acord niciodată”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. El susține că oamenii au dreptul să aleagă, dar să o facă „informați corect și complet”, scrie News.ro.

„Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie. Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să alegă informaţi corect şi complet”, a declarat Alexandru Rogobete, joi seară, la TVR Info.

El a afirmat și că valul anti-vaccinare, anti-tehnologie și anti-medicină apărut după pandemia de COVID-19 „ia o amploare foarte gravă”.

„Dezinformarea medicală – o spun ca să audă toată lumea – dezinformarea medicală din punctul meu de vedere omoară oameni”, a adăugat ministrul Sănătății.

Rogobete s-a întrebat, retoric, cine este vinovat pentru copiii morţi de rujeolă, din cauză că nu au fost imunizaţi prin vaccinare. „România este pe primul loc la rujeolă pentru copii din Uniunea Europeană, nu doar la număr de cazuri, ci şi la număr de decese. Morţi care puteau fi evitate prin vaccinarea corespunzătoare, nu cu vaccinuri făcute peste noapte, ci cu vaccinuri care se utilizează de 20 de ani sau de 30 de ani”.

Rogobete: Medicii anti-vaccin, sesizați la parchet

Ministrul a subliniat și că de fiecare dată când va constata că un medic pledează împotriva vaccinurilor, se va adresa parchetului, subliniind că medicii respectivi riscă să piardă dreptul de liberă practică.

Rogobete, a declarat, duminică, că va fi trimis către Parchet un raport pe care îl va realiza Colegiul Medicilor din România după conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală” de la Brașov, unde „majoritatea informațiilor care au fost prezentate și promovate nu au legătură cu niciun fundament științific”.

Conferința desfășurată sâmbătă la Brașov, eveniment prezentat drept o dezbatere medicală, a inclus teme precum „explozia de cancere post-vaccinare” și „copii care mor din cauza vaccinului COVID”

Alexandru Rogobete a spus că i „se pare complet inacceptabil ca anumiți medici să promoveze în spațiul public informații care nu sunt verificate medical, pentru că din punctul meu de vedere acestea reprezintă un atac direct la siguranța pacienților”.