Ministrul ungar de externe se duce la Belgrad după ce Croația a oprit livrările de petrol către Serbia: „Se află într-o situație dificilă”

Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a plecat miercuri la Belgrad pentru a discuta detaliile privind modul în care Ungaria va ajuta Serbia după oprirea livrărilor de țiței din Croația, a anunțat ministrul într-un videoclip postat pe Facebook, potrivit Reuters.

Szijjarto a fost marți la o conferință despre energie de la București, ocazie cu care a criticat UE, susținând că războiul din Ucraina s-ar fi încheiat, „dacă liderii europeni nu ar fi sabotat planul de pace al lui Trump”.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat marți că rafinăria de petrol NIS, controlată de Rusia, se va închide în patru zile dacă SUA nu vor ridica sancțiunile, punând în pericol aprovizionarea cu combustibil înainte de venirea iernii.

SUA, care a implementat o serie de măsuri împotriva entităților legate de Rusia în contextul războiului din Ucraina, a impus sancțiuni rafinăriei luna trecută, determinând Croația vecină să reducă aprovizionarea cu țiței.

„Serbia se află într-o situație dificilă. Noi, maghiarii, vom ajuta în mod evident Serbia, poporul sârb și economia sârbă, iar astăzi vom discuta detaliile acestui ajutor la Belgrad”, a spus Szijjarto în clipul de pe pagina sa de Facebook.

Szijjarto a declarat în octombrie că compania petrolieră maghiară MOL va crește livrările către Serbia, dar nu a oferit detalii despre planurile de creștere a aprovizionării sau despre metoda de livrare.

La începutul acestei luni, săptămânalul NIN din Belgrad a scris că MOL lua în considerare achiziționarea participației de 11,3% a Gazprom NIS. Un purtător de cuvânt al MOL a refuzat să comenteze „zvonurile de pe piață” la momentul respectiv.

Un oleoduct care leagă Ungaria și Serbia se află în faza de proiectare și ar putea începe să acopere toate nevoile Serbiei de țiței în 2028, a declarat Szijjarto în aprilie.

Conducta ar trebui să aibă capacitatea de a transporta anual între 4 și 5 milioane de tone de petrol rusesc către Serbia prin Ungaria, a declarat ministrul de externe la momentul respectiv.

Relațiile dintre Serbia și Ungaria s-au consolidat în ultimii ani, iar liderii lor aflați de mult la putere, premierul ungar Viktor Orban și președintele sârb Aleksandar Vucic, se bucură de relații solide cu Rusia.