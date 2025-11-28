Ministrul ungar de Externe: Vladimir Putin a dat asigurări că „summitul de pace” pentru războiul din Ucraina va avea loc la Budapesta

În urma discuțiilor purtate vineri la Moscova cu liderii ruși, ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a declarat că președintele Vladimir Putin a dat asigurări că, dacă va avea loc un „summit al păcii” pentru Ucraina, acesta va avea loc, „fără îndoială”, la Budapesta, potrivit Ukrainska Pravda.

Potrivit lui Szijjarto, în discuțiile de la Kremlin, premierul ungar Viktor Orban „a confirmat încă o dată că Ungaria este de partea păcii, că pacea este în interesul Ungariei”.

„Ungaria a plătit deja un preț foarte mare pentru acest război, cu care nu avem nicio legătură, așa că vrem ca acest război să se încheie cât mai repede”, a declarat ministrul ungar de externe.

„(Putin n.r.) ne-a asigurat că, dacă va exista un «summit al păcii», acesta va avea loc fără îndoială la Budapesta”, a adăugat el.

Ungaria rămâne dispusă să ofere un loc de desfășurare pentru negocierile ruso-americane, a declarat vineri și prim-ministrul ungar Viktor Orban.

„Întâlnirea noastră de astăzi oferă ocazia de a confirma că Ungaria este dispusă să ofere o platformă pentru astfel de negocieri”, a declarat Orbán la începutul întâlnirii cu liderul rus.

„Suntem dispuși să contribuim la finalizarea cu succes a acestui proces”, a adăugat el.

Vladimir Putin a răspuns că ar fi în continuare încântat să aleagă Budapesta ca loc de întâlnire cu președintele american Donald Trump.

Putin și Trump au convenit în octombrie să se întâlnească în capitala Ungariei, dar Trump a anulat ulterior întâlnirea, afirmând că nu dorește să piardă timpul.

Szijjarto a mai spus că Ungaria a obținut un alt obiectiv al discuțiilor: Putin „l-a asigurat pe premierul Viktor Orban că Rusia își va respecta obligațiile contractuale privind livrările de gaze naturale și petrol, în volumele agreate”.

Înaintea vizitei la Putin, Orban anunțase că intenționează să asigure Ungariei energie pentru iarnă și pentru anul viitor la un preț accesibil.