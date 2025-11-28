Întâlnirea dintre Victor Orban și Vladimir Putin de la Kremlin s-a încheiat după aproape patru ore. Ce au negociat cei doi

Președintele Rusiei, Vladimir Putin (stânga), îl conduce pe premierul Ungariei, Viktor Orban (dreapta), la finalul întâlnirii lor de la Kremlin. Credit foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia.

Premierul ungar Viktor Orban a discutat cu liderul rus despre aprovizionarea Ungariei cu gaz și petrol rusesc și despre negocierile privind planul de pace pentru Ucraina propus de președintele american Donald Trump, relatează agenția EFE, conform Agerpres.

Întâlnirea dintre cei doi a durat aproape patru ore, la alături de Orban și Putin au mai fost și miniștrii de externe rus și ungar, Serghei Lavrov și Peter Szijjarto, precum și vicepremierul rus Alexander Novak, care coordonează politica energetică a Rusiei.

La final, președinția rusă a postat pe canalul său de Telegram un videoclip care îl arată pe șeful guvernului ungar coborând scările uneia dintre ieșirile Kremlinului.

Ambele părți au anunțat în prealabil că nu vor organiza o conferință de presă și nici nu se vor face declarații după acest summit.

Înaintea întâlnirii, Orban a subliniat că „fundamentul securității energetice a Ungariei constă în aprovizionarea stabilă cu resurse energetice rusești”, afirmând că țara sa „suferă de pe urma impactului conflictului ucrainean și înregistrează pierderi economice semnificative”.

„Cooperarea economică este împiedicată de acțiunile militare, iar acest lucru este valabil atât pentru Europa, cât și pentru noi”, a remarcat el.

O vizită controversată

Această vizită a premierului conservator ungar la Moscova i-a nemulțumit din nou pe susținătorii europeni ai Ucrainei. Unul dintre aceștia, cancelarul german Friedrich Merz, a susținut că Orban nu ar fi trebuit să facă o asemenea vizită fără un „mandat” din partea UE.

Premierul ungar este singurul lider european care menține relații bune atât cu Putin, cât și cu Trump și a profitat de ocazie pentru a oferi din nou Budapesta ca loc de desfășurare a unor negocieri menite să pună capăt războiului ruso-ucrainean, nu doar pentru un summit Putin-Trump, ci și pentru alte tratative ruso-americane și/sau ruso-ucrainene, amintește agenția EFE.

Noua vizită a lui Orban coincide cu negocierile lansate după ce Statele Unite au propus un plan în 28 de puncte pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Acest plan a fost discutat duminică la Geneva de SUA cu Ucraina și cu susținătorii europeni ai acesteia, care au venit cu o contrapropunere și au obținut modificarea documentului inițial în sensul introducerii unor condiții mai favorabile Kievului. Varianta finală a acestui plan cu condițiile de încheiere a războiului acceptate de Ucraina și de Occident va fi stabilită la o întâlnire între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care urmează să efectueze o vizită în SUA.

Putin a declarat joi că schița proiectului de plan de pace discutat între SUA și Ucraina la Geneva poate constitui o bază pentru viitoare acorduri care să încheie conflictul din Ucraina, dar a cerut recunoașterea internațională a suveranității ruse asupra Donbasului și peninsulei Crimeea și a amenințat Ucraina că dacă nu-și retrage trupele din teritoriile revendicate de Rusia le va pierde oricum în urma luptelor.

Viktor Orban a estimat vinerea trecută, după ce planul inițial al lui Trump a fost scurs în presă, că „următoarele două sau trei săptămâni vor fi cruciale”. „Ceva se întâmplă. Summitul de la Budapesta se apropie”, a mai spus premierul ungar, făcând aluzie la summitul Trump-Putin care urma să se desfășoare în capitala ungară, dar în cele din urmă nu a mai avut loc, după ce a fost anulat sau amânat de președintele american.