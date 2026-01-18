Minoră de 14 ani, arestată preventiv, la Oradea. Este acuzată de pornografie infantilă, viol şi şantaj

O minoră de 14 ani a fost arestată preventiv, pentru 15 zile, fiind cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, viol asupra unui minor şi şantaj, scrie Agerpres.

„Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea, au documentat activitatea infracţională a unei minore, de 14 ani, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, viol săvârşit asupra unui minor şi şantaj. Din probele administrate în cauză a rezultat că, pe parcursul lunii iulie 2025, aceasta ar fi produs, deţinut, stocat şi ar fi pus la dispoziţia unei terţe persoane mai multe materiale video cu o persoană vătămată minoră, în care aceasta ar fi fost surprinsă având un comportament sexual explicit”, informează duminică IPJ Oradea.

În aceeaşi perioadă, în scopul de a produce materiale pornografice, minora cercetată ar fi constrâns aceeaşi victimă (minoră), prin ameninţare cu postarea pe internet a materialelor deja deţinute, să intre în apel video şi să execute acte de natură sexuală.

Potrivit IPJ Oradea, ulterior, în scopul obţinerii de la persoana vătămată a unui folos patrimonial injust, respectiv un cont de socializare cu mulţi urmăritori, minora în cauză ar fi ameninţat victima cu postarea în mediul online a videoclipurilor realizate. De asemenea, începând cu luna octombrie 2025, aceasta ar fi deţinut şi stocat în telefonul personal şi mai multe fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite.

Conform expertizei medico-legale întocmite în cauză, a reieşit că minora cercetată a avut discernământ în momentul comiterii faptelor.

„La data de 16 ianuarie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reţinerea minorei de 14 ani. Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bihor a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru 15 zile”, precizează sursa citată.