Cum a ajuns gruparea minorităților naționale să primească mai mulți bani de la stat decât partidele. UDMR încasează zeci de milioane de lei / Câți bani iau celelalte 19 minorități

Reprezentanți ai minorităților naționale în timpul consultărilor cu partidele de la la Palatul Cotroceni, 19 iunie 2025 Foto: Inquam Photos / George Călin

Guvernul Bolojan a tăiat 10% din banii dedicați minorităților naționale la rectificarea bugetară realizată pe 1 octombrie, o informație care nu a fost anunțată public, confirmată pentru HotNews de secretarul general al Executivului, Radu Oprea. Tăierea este considerată „normală” de liderul grupului minorităților naționale din Camera Deputaților. Însă, acum, minoritățile primesc cu aproximativ 7,2 milioane de euro mai mult decât partidele tradiționale. Cum explică el această diferență?

Statul român oferă de la buget, anual, sprijn financiar pentru 20 de minorități naționale. În această legislatură, minoritățile joacă în votul din Parlament un rol important.

Pe lângă grupul UDMR, minoritățile sprijină guvernul și majoritatea. Grupul asigură 17 voturi importante pentru ca proiectele de lege ale Coaliției de guvernare să nu fie respinse în Camera Deputaților.

La începutul anului, Coaliția de guvernare a decis ca subvenția pentru partidele politice să fie la aproape același nivel cu suma acordată minorităților naționale, în jur de 300 de milioane de lei pentru fiecare (60 de milioane de euro fiecare).

În total, asta înseamnă 120 de milioane de euro de la stat acordate partidelor și minorităților naționale.

La rectificarea bugetară de la 1 octombrie, au fost făcute tăieri în ambele părți. Însă în mod diferit.

„E un lucru normal că a scăzut suma”

Înainte de rectificarea bugetară, minoritățile naționale au fost de acord cu o reducere de 10% a bugetului, o informație confirmată pentru HotNews de Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților naționale din Camera Deputaților.

„Noi am avut discuțiile în Coaliție și am fost de acord să facem reducerea aceasta. Nu este nimic spectaculos, este un lucru normal că a scăzut suma. Nu putem să ne gândim mereu la creșteri de sume, este normală scăderea”, a precizat Pambuccian pentru HotNews.

Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților naționale din Camera Deputaților Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Astfel, bugetul alocat minorităților naționale a scăzut de la 298 de milioane de lei la aproape 270 milioane de lei, după rectificarea bugetară.

„Reducerea este de aproape 30 de milioane de lei, 29,8 milioane de lei mai exact”, a declarat și Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, pentru HotNews.

La minorități – tăiere de 10%. La partide – de 17%

HotNews a dezvăluit că bugetul partidelor a fost redus cu 50 de milioane de lei, decizia nefiind anunțată în spațiul public de premierul Bolojan sau de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, după rectificarea bugetară.

Potrivit deciziei, partidele vor primi 232 de milioane de lei, adică cu peste 36 de milioane de lei mai puțin decât minoritățile.

Nici reducerea bugetului pentru minoritățile naționale nu a fost prezentată public de reprezentanții Guvernului în momentul rectificării bugetare.

Varujan Pambuccian: „A apărut o minoritate nouă”

Varujan Pambuccian subliniază că, deși contabil apar mai mulți bani pentru minorități decât pentru partide, „nu se pot compara scopurile partidelor politice cu cele ale minorităților naționale”.

Deputatul a precizat că bugetul pentru minorități a crescut în ultimii patru ani în raport cu rata inflației, iar anul acesta a apărut o minoritate nouă, cea a cehilor.

„Ei erau cuplați cu slovacii, s-au despărțit, așa cum era normal. Avem o organizație nouă în momentul de față și are nevoie de bani. Comparați scopurile unui partid cu scopurile unei minorități și veți vedea că scopurile organizației de minorități sunt diverse, în timp ce scopul unui partid este să câștige alegerile. Dincolo de contabilitate mai există și alte lucruri. Sunt o grămadă de monumente de întreținut care sunt în proprietatea minorităților naționale, sunt o grămadă de chestiuni culturale și trebuie dezvoltată și partea de identitate, astea costă bani. Din păcate, costă mult. Noi suntem ONG-uri cu un vector politic de reprezentare parlamentară”, a susținut Pambuccian pentru HotNews.

Ce sume trebuia să încasează fiecare minoritate înainte de reducerea cu 10%

UDMR – 64.3 milioane de lei

64.3 milioane de lei Asociația Partida Romilor – 41 de milioane de lei

41 de milioane de lei FDGR – 23.4 milioane de lei

23.4 milioane de lei Uniunea Ucrainenilor – 20.9 milioane de lei

20.9 milioane de lei Rușii Lipoveni – 16.4 milioane de lei

16.4 milioane de lei Uniunea Armenilor – 12.8 milioane de lei

12.8 milioane de lei Uniunea Tătarilor – 11.9 milioane de lei

11.9 milioane de lei Uniunea Sârbilor – 11.7 milioane de lei

11.7 milioane de lei Uniunea Democrată Turcă – 11.5 milioane de lei

11.5 milioane de lei Uniunea Elenă – 11.4 milioane de lei

11.4 milioane de lei Uniunea Bulgarilor – 10.5 milioane de lei

10.5 milioane de lei Federația Comunităților Evreiești – 9.8 milioane de lei

9.8 milioane de lei Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor – 9.7 milioane de lei

9.7 milioane de lei Comunitatea Macedonenilor – 7.72 milioane de lei

7.72 milioane de lei Uniunea Polonezilor – 7.75 milioane de lei

7.75 milioane de lei Uniunea Croaților – 7.54 milioane de lei

7.54 milioane de lei Liga Albanezilor – 6.3 milioane de lei

6.3 milioane de lei Uniunea Culturală a Rutenilor – 5.1 milioane de lei

5.1 milioane de lei Asociația Italienilor – 4.3 milioane de lei

4.3 milioane de lei Forumul Cehilor – 1.5 milioane de lei

Secretariatul General al Guvernul a transmis într-un răspuns pentru HotNews că suma plătită în intervalul ianuarie – septembrie, adică până la rectificare, pentru minoritățile naționale este de 216 milioane de lei, adică 43,5 milioane de euro.

Ce sume vor încasa partidele în 2025

Autoritatea Electorală Permanentă a prezentat, într-un răspuns pentru HotNews, care sunt sumele pe care partidele le vor încasa ca subvenție în 2025.