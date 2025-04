„Trei săptămâni am mers cu barca”. Mircea Dinescu și-a amintit inundațiile din 2014, despre care Ponta spune că a salvat Belgradul. Scriitorul îl acuză pe politician că minte privind despăgubirile

Scriitorul Mircea Dinescu a aflat acum că proprietatea lui din județul Dolj a fost inundată în 2014, în urma unei decizii luate de Victor Ponta, care a spus că astfel a salvat Belgradul. Contactat de HotNews, scriitorul a negat că a primit despăgubiri în urma inundației, așa cum a susținut candidatul independent la prezidențiale că a acordat.

Mircea Dinescu numește decizia lui Ponta de a deschide Porțile de Fier drept „o măreață faptă de arme împotriva poporului român”. El și-a amintit apoi cum a fost inundată proprietatea sa, care este acum un hotel.

„A crescut apa într-o zi, datorită acestei prostii de a se deschide Porțile de Fier peste noapte. A crescut cu cinci metri apa și am fost nevoiți să luăm o barcă. Am plecat cu o barcă și timp de trei săptămâni am venit cu barca. Datorită vitejiei lui Victor Ponta”, a declarat scriitorul.

În timpul inundațiilor, „apa a intrat în beciuri, dar casa a rezistat pentru că era bine făcută”. În schimb, „căsuțele pe care le închiriasem eu de la Administrația Porturilor au fost afectate, că au putrezit dușumelele. Eu am refăcut casa în patru ani”, și-a amintit Dinescu.

„Nu am primit nimic, pot să-l dau în judecată”

Dinescu neagă și că a primit despăgubiri, așa cum cum susține Victor Ponta, care a afirmat că „i-a dat mai mult decât făcea coșmelia lui”.

Portul Cultural Cetate, proprietatea lui Mircea Dinescu. Foto: Facebook/Port Cultural Cetate

„Minte, pot să-l dau în judecată pentru calomnii, că mi-ar fi dat el bani pentru recompense. Nu mi-a dat. Eu cu mâna pe Biblie, pot să jur că n-am primit nimic”, a subliniat Dinescu.

El a criticat dezvăluirile lui Ponta, dar și acțiunile, pe care le pune sub semnul întrebării.

„E o minciună și asta, că Belgradul putea fi salvat prin deschiderea apei la Porțile de Fier, pentru că până la Belgrad sunt două sute de kilometri cel mult. Probabil că s-au salvat câteva sate sârbești din zona aia. Ponta n-a salvat pentru că nu știe principiul vaselor comunicante. Au zis atunci că se așteptau să vină din Germania o viitură și de-aia au dat drumul. Eu am scris atunci în presă, în „Cațavencii”, am spus și la televizor. I-am înjurat pe sărmanii ăia de la Porțile de Fier care au deschis barajul, astăzi am aflat că el este autorul”, a mai spus scriitorul.

El a mai spus și că, dacă pentru această decizie Victor Ponta a primit cetățenia sârbească, atunci „trebuia să rămână în Serbia”