Mișcare în forță a democraților după alegerile din SUA. Ce se întâmplă cu „superinteligența” promovată de Trump și ziua neagră de pe burse a giganților AI

Pierderea de către republicani a majorității în Congresul SUA, atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, riscă să limiteze dezvoltarea AI pe care administrația Trump o promova ca „superinteligența”, care urma să fie coordonată de un comitet care ar urma să funcționeze pe lângă Casa Albă. Majoritatea democrată vrea să promoveze un set de legi care să pună sub un control mai strict inteligența artificială și să limiteze dezvoltarea centrelor de date.

Casa Albă a amânat prima reuniune, care trebuia să aibă loc vineri, a unui grup de experți în domeniul inteligenței artificiale care fusese denumit anterior „Super Intelligence Task Force”.

„Superinteligența” a început cu o amânare

Decizia de amânare a constituirii efective a grupului a fost luată la capătul unei zile în care bursele americane și asiatice au fost cuprinse de panică în ce privește valoarea acțiunilor în companiile AI, pe fondul promisiunilor democraților de a reglementa mult mai strict acest domeniu.

În grup fuseseră incluși șefii de la Nvidia, Jensen Huang, de la Meta, Mark Zuckerberg, de la AMD, Lisa Su, șeful departamentului de tehnologie de la Oracle, Larry Ellison, cofondatorul Andreessen Horowitz, Marc Andreessen, investitorul David Sacks și consilierul pe tehnologie de la Casa Albă, Michael Kratsios, aceștia din urmă fiind copreședinții grupului, scrie Reuters. Prima reuniune a „Super Intelligence Task Force” a fost amânată pentru 13 noiembrie.

Cei menționați urmează să-l consilieze pe Donald Trump privind dezvoltarea AI, pe care președintele american a ținut să o redenumească drept „superinteligența”. Administrația Trump a fost o susținătoare constantă a companiilor din domeniu, însă rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului și succesul categoric al Partidului Democrat s-a întemeiat inclusiv pe promisiunea unei reglementări mai stricte a AI-ului.

Limitele pe care vor să le impună democrații

Chuck Schumer, democrat din New York şi care va deveni liderul majorităţii din Senat, a declarat joi că protejarea consumatorilor în faţa costurilor mai mari la energie generate de expansiunea rapidă a centrelor de date se va număra printre priorităţile sale pentru anul viitor.

Lori Trahan, aleasă în Camera Reprezentanților în statul Massachusetts şi una dintre principalele voci ale Partidului Democrat în chestiunile legate de AI, intenţionează să promoveze o legislaţie care să impună evaluarea principalelor modele de AI de către experţi independenţi în ceea ce priveşte standardele de siguranţă. Trahan militează totodată pentru stabilirea unui mecanism prin care companiile din domeniu să fie trase la răspundere atunci când sistemele lor de AI au efecte nocive asupra oamenilor.

De asemenea membră a Camerei Reprezentanţilor, Zoe Lofgren, o democrată din California care aspiră la preşedinţia Comisiei pentru Ştiinţă a Camerei, a precizat că democraţii se vor concentra pe elaborarea unor „reglementări responsabile pentru AI, încurajând în acelaşi timp inovaţia”.

Un alt semnal a fost dat de guvernatorul ales al Texasului, democrata Gina Hinojosa, care a spus că acest stat, în care se află multe dintre centrele de date de pe teritoriul SUA, va adopta legi care să protejeze comunitățile locale de efectele negative ale funcționării acestor centre, precum creșterea costurilor la energie.

În fine, Abdul El-Sayed, ales senator de Michigan, a pledat în campania electorală pentru crearea unei agenţii independente care să supravegheze reglementarea AI şi care să aibă autoritatea de a monitoriza companiile tehnologice care dezvoltă această tehnologie.

O zi neagră pe Wall Street pentru giganții AI

În aceste condiții, teama că investițiile în tehnologia AI nu vor aduce profiturile scontate a produs, joi, o prăbușire colosală a cotațiilor pe Wall Street, precum și pe bursele asiatice, Europa fiind afectată în mai mică măsură.

Joi noapte, la New York, indicele Nasdaq, care reunește numeroase titluri din sectorul tehnologic, a înregistrat o cădere de 5,52%, cea mai mare de după aprilie 2025, când președintele american Donald Trump a impus taxe vamale la nivel mondial, potrivit France Presse.

Broadcom a înregistrat o scădere de 10,15%, Micron de 17,17%, iar AMD de 17,39%. Gigantul Nvidia, a doua companie din lume ca capitalizare bursieră, a scăzut cu 8,91%, ceea ce reprezintă o pierdere de aproximativ 400 de miliarde de dolari.

Apoi, în Asia, Nikkei, indicele de referință al Bursei din Tokyo, a încheiat ziua de vineri cu o corecție de 5,96%, iar Kospi din Seul a înregistrat o prăbușire de 6,02%.

În Coreea de Sud, Samsung Electronics a scăzut vineri cu aproape 10%, în timp ce SK hynix a pierdut peste 11%. Prăbușirea din sectorul tehnologic a afectat, de asemenea, titlurile legate de semiconductori din Japonia, acțiunea Tokyo Electron înregistrând o scădere de aproximativ 9%, iar Kioxia pierzând 13%.

Prăbușirea de pe Wall Street a șters aproximativ 2.500 de miliarde de dolari din valoarea de piață, potrivit calculelor CNN.

Un pariu ratat

Riscurile de natură politică și de reglementare au apărut într-un moment în care sectorul bursier legat de AI se afla deja pe o bază șubredă.

Sezonul raportărilor financiare a fost, în ansamblu, o dezamăgire pentru piețe, rezultatele „ Celor Șapte Magnifici” fiind până acum sub așteptările de creștere și semnalând că ritmul cheltuielilor în domeniul AI încetinește, scrie The Guardian, făcând referire la companiile Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet (Google), Amazon, Meta și Tesla.

În plus, giganții din Silicon Valley au pariat pe succesul republicanilor la „Midterms”, un calcul care s-a dovedit a fi greșit. Miliardarii din AI au contribuit cu aproximativ 600.000.000 de dolari la campania candidaților republicani, sumă din care 470.000.000 au provenit doar de la Elon Musk.

Asta în condițiile în care publicul american a devenit din ce în ce mai ostil construirii uriașelor centre de date necesare dezvoltării AI. Cu toate acestea, președintele Trump s-a opus sistematic până acum reglementării mai stricte a domeniului.

La finele lunii septembrie, Trump a respins „orice încercare de a construi un proiect globalist pentru controlul inteligenței artificiale”, în contextul în care se intensifică apelurile pentru o coordonare amplă în domeniul AI. „Nu voi frâna dezvoltarea a ceva ce va fi mai mare decât revoluția industrială”, a afirmat Trump.