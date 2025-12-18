Mișcarea făcută de SUA după ce au luat în vizor tancurile petroliere din „flota fantomă” a Iranului

Petrolierul MT Arman 114 (în dreapta), sub paviolion iranian și petrolierul MT S Tinos, sub pavilion camerunez, după ce au fost surprinse efectuând transferuri ilegale de petrol în apropierea apelor Indoneziei, pe 11 iulie 2023. FOTO: BAKAMLA / AP / Profimedia

Statele Unite au impus joi sancțiuni asupra a 29 de nave și a companiilor care le administrează, Washingtonul vizând prin această măsură „flota fantomă” a Teheranului, despre care afirmă că exportă țiței și produse petroliere iraniene, scrie Reuters.

Navele și companiile vizate au transportat produse în valoare de sute de milioane de dolari prin practici de transport înșelătoare, a afirmat Trezoreria SUA.

„Flota fantomă” se referă la navele care transportă petrol supus sancțiunilor. Acestea sunt de obicei vechi și navighează fără acoperirea de asigurare de nivel superior necesară pentru a îndeplini standardele internaționale pentru marile companii petroliere și standardele cerute de multe porturi. De asemenea, cine sunt proprietarii lor reprezintă o chestiune adesea neclară.

Trezoreria americană „va continua să priveze regimul (de la Teheran) de veniturile din petrol pe care le folosește pentru a-și finanța programele militare și de armament”, a declarat, într-un comunicat John Hurley, subsecretarul departamentului pentru terorism și informații financiare.

Misiunea Iranului la Națiunile Unite nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere în urma deciziei SUA.

SUA afirmă că impun sancțiuni Iranului din cauza programului nuclear al Teheranului și a sprijinului acordat militanților din Orientul Mijlociu. Iranul susține că programul său nuclear are scopuri civile.

Tensiunile dintre Teheran și Washington s-au intensificat după ce cele două țări au purtat cinci runde de negocieri nucleare indirecte, care s-au încheiat cu un război aerian de 12 zile în iunie, în care Israelul și SUA au bombardat facilitățile nucleare iraniene.

Decizia de joi a Washingtonului îi vizează și pe omul de afaceri egiptean Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, ale cărui companii sunt asociate cu șapte dintre navele menționate, precum și pe mai multe companii de transport maritim.

În această lună, SUA au luat măsuri suplimentare împotriva unui tanc petrolier care transporta țiței venezuelean și care fusese inițial plasat pe lista de sancțiuni a Washingtonului din cauza faptului că transporta petrol iranian.

SUA au confiscat pe 10 decembrie, în largul coastelor Venezuelei, un petrolier cunoscut sub numele de Skipper, care transporta țiței din țara sud-americană, o mișcare care a escaladat brusc tensiunile dintre Washington și Caracas.

Administrația fostului președinte Joe Biden a impus sancțiuni asupra petrolierului în 2022, susținând că acesta a fost implicat în comerțul cu petrol iranian, când nava se numea Adisa.