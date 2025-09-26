Mister după ce un al doilea avion Boeing 737 a aterizat de urgență în mai puțin de o lună din cauza suspiciunilor legate de un incendiu la bord

Qantas Airways, compania aeriană națională a Australiei, a declarat că alarma de incendiu care l-a determinat pe pilotul unui avion Boeing 737-800 ce a decolat de la Sydney să lanseze un apel de urgență „mayday”, înainte de a ateriza în siguranță vineri pe aeroportul din Auckland, a fost probabil o alarmă falsă, transmite agenția Reuters, cu referire la al doilea incident de acest tip în mai puțin de o lună.

Pilotul aeronavei Boeing 737 a transmis apelul „mayday” și a solicitat o aterizare de urgență după ce a primit semnale intermitente privind un posibil incendiu în cala de marfă, a precizat compania aeriană într-un comunicat de presă.

Janice Peterson, o prezentatoare TV a SBS World News, se afla la bord și a relatat că zborul „părea să decurgă relativ lin” până în ultima oră. „Am văzut membrii echipajului de cabină îngrijorați, deplasându-se rapid spre partea din spate a avionului, conform instrucțiunilor pilotului. Părea ceva neobișnuit”, a povestit ea pentru postul la care lucrează.

„Pasagerii nu fuseseră informați despre vreo urgență în acel moment”, a mai spus aceasta, adăugând că, după un timp, a avut loc un anunț al pilotului care „recunoștea că fusese detectat fum în compartimentul de marfă”.

„Pilotul a adăugat că echipele de pompieri vor evalua situația după aterizarea la Auckland, dar a spus că ar trebui să putem debarca pe scări. A menționat și posibilitatea de a folosi toboganele de evacuare”, a continuat Petersen. „În cele din urmă, totul a fost clarificat în aproximativ 10 minute [după aterizare], cu aproximativ cinci echipaje de pompieri la fața locului, iar situația a fost gestionată profesionist, cu agitație minimă”, a conchis ea.

Echipele de urgență n-au depistat urmele vreunui incendiu la bordul avionului Boeing

Un purtător de cuvânt al companiei Qantas a declarat că piloții „primeau în mod intermitent semnale privind un posibil incendiu în compartimentul de marfă” cu aproximativ o oră înainte de sosirea la Auckland, însă o investigație preliminară a sugerat că „nu a existat niciun incendiu în compartimentul frontal de marfă”.

„Inginerii noștri vor inspecta aeronava pentru a determina cauza”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că la bordul zborului dintre Sydney și Auckland se aflau 156 de pasageri. Compania aeriană a precizat că toți au părăsit aeronava.

Aeroportul din Auckland a transmis într-un comunicat că serviciile de urgență au fost în așteptare mai devreme în cursul dimineții pentru o aeronavă care raportase probleme.

„Pista de aterizare revine acum la normal, dar pot exista întârzieri ușoare la plecările și sosirile zborurilor”, se menționează în comunicatul remis de reprezentanții aeroportului.

Un incident asemănător a afectat și un avion Boeing 737 al United Airlines

Deși agenția Reuters nu precizează modelul exact al avionului Boeing care a aterizat de urgență vineri la Auckland, site-urile de monitorizare a curselor aeriene flightaware și flightradar arată că este vorba de un Boeing 737-800.

Același model de aeronavă Boeing a fost implicat într-un incident similar în data de 12 septembrie, când un Boeing 737-800 al companiei aeriene americane United Airlines ce a decolat de la Tokyo cu destinația Filipine a fost deviat pentru a ateriza de urgență la Osaka din cauza suspiciunilor privind un incendiu la bord.

Zborul 32 al companiei United, cu 135 de pasageri și 7 membri ai echipajului la bord, a fost deviat spre Aeroportul Internațional Kansai din Osaka după ce decolase de pe Aeroportul Narita, de lângă Tokyo.

Toți pasagerii și membrii echipajului aflați în avion au fost evacuați prin toboganele de urgență, iar două persoane au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale după ce au suferit răni ușoare în timpul evacuării din aeronavă.

Boeing a precizat și atunci că verificările nu au indicat existența unui incendiu în aeronavă. Ministerul japonez al Transporturilor a tratat evenimentul ca pe un incident grav și a trimis anchetatori pentru a inspecta aeronava, a intervieva echipajul și a analiza înregistratoarele de zbor. Ancheta oficială este în curs de desfășurare și nici Boeing, nici ministerul japonez, nu au oferit deocamdată informații suplimentare cu privire la incident.

Televiziunea japoneză Asahi a transmis că se investighează dacă alerta a fost cauzată de o eroare de senzor sau de sistem, adică dacă avertismentul s-ar fi putut declanșa în mod greșit.

Continuă valul de incidente în care sunt implicate aeronave Boeing

Incidentul are loc după ce la sfârșitul lunii august un avion Boeing 777 al Air China care a decolat de la Londra cu destinația Beijing, având la bord 265 de persoane, a efectuat o aterizare neprogramată în Siberia din cauza unei probleme la motor.

Un alt avion Boeing, model 737-800 operat de compania rusă S7, s-a întors la aeroportul de unde a decolat la sfârșitul lunii iulie. Autoritățile ruse nu au oferit atunci detalii despre problemele întâmpinate de aeronava care decolase de la Soci cu destinația Novosibirsk.

Reputația Boeing a fost lovită puternic de o serie de incidente de siguranță care au avut loc începând cu ianuarie 2024, acestea ducând în cele din urmă la demisia directorului executiv al companiei.

Congresul american a declanșat la rândul său o investigație privind practicile de siguranță ale producătorului de avioane.

Aceste probleme au fost exacerbate de prăbușirea pe 12 iunie a unui Boeing 787-8 „Dreamliner” în orașul Ahmedabad din vestul Indiei în unul dintre cele mai grave accidente aeriene din ultimele decenii. Accidentul a marcat primul accident aerian cu victime în care a fost implicat vreodată un avion Boeing „Dreamliner”, aeronava fanion a producătorului de avioane.