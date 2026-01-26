Mită uriașă primită de președintele unui stat african. Mituitorii au fost puși sub acuzare în țara lor de origine

Doi norvegieni şi o filială a grupului petrolier norvegian Petronor au fost inculpaţi pentru dare de mită în valoare de aproximativ 25 milioane de dolari către preşedintele Republicii Congo (Congo-Brazzaville), Denis Sassou Nguesso, şi familia acestuia, informează AFP, preluată de Agerpres.

Principala acuzaţie de corupţie vizează participaţia oferită în 2016 într-o licenţă petrolieră offshore preşedintelui congolez şi familiei sale la depunerea cererii de licenţă, a declarat procurorul Marianne Djupesland pentru AFP.

„Principala dare de mită priveşte faptul că norvegienii au acceptat ca preşedintele şi familia lui să primească un sfert din veniturile generate de vânzarea de petrol extras în cadrul licenţei acordate (filialei) Hemla”, a indicat ea.

Hemla Africa Holding este o filială 100% a grupului norvegian Petronor E&P, cotat la bursa din Oslo. Acţiunile Petronor s-au devalorizat cu peste 14% luni după anunţul parchetului, ulterior înregistrând o uşoară revenire.

Dividende pentru firma președintelui

Compania congoleză MGI International, controlată de membri apropiaţi ai familiei preşedintelui, deţinea 25% din acţiunile companiei locale titulare a licenţei, Hemla E&P Congo (HEPCO), în timp ce Hemla Africa Holding deţinea restul de 75%.

Cei doi norvegieni „au vegheat să fie vărsate (…) dividende de către HEPCO către MGI. Până în 2024 inclusiv, aceasta a conferit un avantaj de cel puţin 24,68 milioane de dolari preşedintelui prin intermediul membrilor familiei apropiate”, indică actul de acuzare. În plus, a fost dată mită sub formă de alte avantaje şi împrumuturi, arată acelaşi document.

Petronor „contestă categoric actul de acuzare a Hemla şi se bucură de ocazia de a vedea cazul examinat în mod aprofundat în faţa tribunalelor”, a reacţionat filiala într-un comunicat.

Cei doi norvegieni, identificaţi în presă în persoana lui Gerhard Ludvigsen, 66 de ani, şi a lui Knut Sovold, 61 de ani, au fost arestaţi prima dată în 2021 şi plasaţi în arest timp de două săptămâni în cursul anchetei preliminare, după care au fost puşi în libertate, a declarat Djupesland. Cei doi au negat acuzaţiile formulate împotriva lor.

Avocatul lor, Halvard Helle, a declarat pentru cotidianul financiar Dagens Naeringsliv că „cooperarea cu parteneri locali pentru a obţine părţi de licenţă este o modalitate absolut normală de a organiza operaţiunile petroliere în toată lumea”.