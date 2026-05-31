„Mizele dronei de la Galați sunt imense. Marile evenimente istorice încep în țări mici”

Profesorul Vladimir Tismăneanu, profesor de științe politice la Universitatea din Maryland, a comentat incidentul de la Galați – unde o dronă a căzut pe un bloc în noaptea de joi spre vineri – într-o analiză în care reflectă relevanța pe care o are România în strategia Moscovei.

„O spun mereu studenților mei. O repet pentru cititorii mei. Marile evenimente istorice încep în țări mici. Ori la frontiera dintre o țară mare și una de dimensiuni mijlocii sau mici. Mizele dronei de la Galați sunt imense”, își începe profesorul mesajul pe Facebook.

El comentează apoi apariția lui Putin legată de incidentul de la Galați. „Faptul că Putin ori sosia lui a apărut să susțină legenda oficială rusă spune enorm. Nu se întâmplă un asemenea lucru dacă nu e ceva într-adevăr vital pentru Kremlin”, continuă el. În prima sa reacție legată de incident, președintele rus a pus sub semnul întrebării proveniența dronei. „Să ne trimită resturile”, a spus Putin. Astăzi, Nicușor Dan a publicat atât poze, cât și concluziile raportului tehnic privind proveniența dronei.

„Se contura o axă București-Budapesta”

„Nu se întâmpla un asemenea lucru daca nu e ceva într-adevar vital pentru Kremlin” continuă Tismăneanu, referitor la Putin.

El amintește apoi de scrutinul anulat din România. „Alegerile din 2024 din România au fost fraudate printr-o operațiune psihologico-tehnologică fără precedent. Scenariul prevedea succesul candidatului anti-european. Se contura o axa București-Budapesta. Să nu uitam că era o perioadă tulbure. Trump nu dăduse la iveala în campania sa electorala ostilitatea ireductibilă pentru NATO. Nici simpatia, bănuită dar nu documentată îndeajuns din punct de vedere factual, pentru dictatorul rus. Au fost activate instantaneu cârtițele din România. Unele stabilite de ani de zile in Occident”, continuă profesorul.

„Partida Rusă din România a auzit mesajul și s-a mobilizat”

Tismăneanu a afirmat, în același mesaj, că vicepreședintele american JD Vance, prin discursul susținut la Conferința de Securitate de la Munchen în februarie 2025, „a formulat direcțiile principale ale strategiei de distrugere a alianței nord-atlantice”, amintind că „România era menționată expressis verbis”.

„Referința era favorabilă lui Călin Georgescu și partidului-mișcare AUR. Un partid neo-totalitar. Neo-legionar. Partida Rusă din România a auzit mesajul și s-a mobilizat. Nu cred că Nicușor Dan și unii dintre cei care aveau să-i fie consilieri au sesizat ce se petrecea de fapt. Bâjbâielile și bâlbâielile care au urmat dovedesc cât erau ei de derutați. Jocul îi depășea atunci. Vreau să sper că între timp s-au trezit, deși am destule motive să fiu sceptic”, a mai declarat Vladimir Tismăneanu.

El își încheie mesajul cu recomandarea unei cărți, despre care spune că o consideră „cea mai serioară întreprindere demistificatoare legată de noile furtuni ideologice prin care ne este dat să trecem”.

„Cartea gânditorului politic francez Arnaud Miranda a apărut anul acesta la Gallimard în colecția «Bibliothèque de géopolitique». Capitolul final are titlul «Et maintenant?» (in trad. – Și acum?). Începe cu subcapitolul «L’énigme Vance» (Enigma Vance)”.

Vladimir Tismăneanu este profesor de științe politice la Universitatea Maryland. În 2024 editura Humanitas i-a publicat cartea „Aventura ideilor”.

Este autorul cercetărilor: „The Devil in History: Communism, Fascism, and Some Lessons of the Twentieth Century” (University of California Press, 2012), „Lumea secretă a nomeclaturii” (Humanitas, 2012), „Despre comunism. Destinul unei religii politice”, „Arheologia terorii”, „Irepetabilul trecut”, „Naufragiul Utopiei”, „Stalinism pentru eternitate. O istorie politica a comunismului românesc”.

El este și co-editor, împreună cu Dorin Dobrincu și Cristian Vasile, al „Raportului Final al Comisiei Prezidentiale pentru analiza dictaturii comuniste din România” (Humanitas, 2007).