Moldova se teme în continuare de Moscova: „Atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat. Riscurile vor crește”

Riscurile din partea Rusiei la adresa securităţii Republicii Moldova vor creşte, motiv pentru care autorităţile nu trebuie să se relaxeze, a declarat preşedintele Maia Sandu după şedinţa Consiliului Naţional de Securitate desfăşurată marţi la Chişinău, relatează Deschide.md, IPN şi Radio Chişinău, citate de Agerpres.

Maia Sandu a afirmat că incidentele cu drone care survolează spaţiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un risc real şi constant, în contextul războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, subliniind că autorităţile lucrează la consolidarea capacităţilor de apărare şi monitorizare, însă nu există soluţii imediate.

„Dacă nu vom înţelege riscurile şi pericolele, nu ne vom putea proteja. Acest pericol există şi va continua atât timp cât războiul Rusiei împotriva Ucrainei este în desfăşurare. Soluţii magice nu sunt”, a spus Maia Sandu într-o conferinţă de presă la finalul reuniunii Consiliului Naţional de Securitate.

Guvernul de la Chişinău a început să investească în radare, echipamente de apărare şi tehnică necesare pentru detectarea obiectelor neautorizate. În paralel, continuă discuţiile cu partenerii externi pentru obţinerea de tehnologie suplimentară destinată protejării spaţiului aerian, potrivit ei.

„Nu este suficient doar să depistăm. Este important să ne putem proteja cetăţenii. Siguranţa oamenilor este principala noastră preocupare”, a subliniat ea, condamnând totodată atitudinea Rusiei faţă de violările spaţiului aerian al Republicii Moldova şi al altor state europene.

Maia Sandu: „Trebuie să fim și mai vigilenți”

Pe 25 noiembrie, o dronă s-a prăbuşit într-o livadă din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti (nordul R. Moldova), pe acoperişul casei paznicului. În aceeaşi zi, Poliţia de frontieră a anunţat că o dronă de tip Shahed a survolat spaţiul aerian naţional în sudul Republicii Moldova. Dispozitivul a fost detectat de Serviciul Operaţiuni Aeriene al Ministerului Apărării pe direcţia Vinogradovca – Vulcăneşti, după care s-a deplasat spre frontiera cu România, în zona dintre localităţile Colibaşi şi Vadul lui Isac, traversând ulterior în spaţiul aerian al României, aminteşte Radio Chişinău.

Întrebată dacă anunţul făcut de oligarhul fugar Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare cu executare în dosarul privind furtul miliardului, despre închiderea tuturor „proiectelor sociale” în Republica Moldova şi retragerea sprijinului politic oferit unor reprezentanţi locali ar însemna că Rusia îşi schimbă atitudinea în raport cu Chişinăul, Maia Sandu a spus că nu crede că Moscova îşi va schimba atitudinea.

„Nu cred că Moscova îşi va schimba atitudinea în raport cu R. Moldova, din păcate. Am vrea să avem o relaţie normală şi am vrea să ştim că Kremlinul nu se amestecă în treburile noastre interne. Dar, aşa cum am văzut în ultimii ani şi, inclusiv, ce am văzut după alegeri, atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat. Fiind conştienţi că riscurile nu doar că nu dispar, dar vor creşte, pentru că devin mai complexe măsurile şi metodele prin care se intervine, nu trebuie să ne relaxăm. Dimpotrivă, trebuie să fim şi mai vigilenţi şi mai pregătiţi”, a afirmat preşedinta R. Moldova într-o conferinţă de presă.

La 1 decembrie, Ilan Şor a publicat un mesaj video în care a anunţat că îşi închide toate „proiectele sociale” în Republica Moldova şi îşi retrage sprijinul politic pentru unii reprezentanţi locali, potrivit media de peste Prut.