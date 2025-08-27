VIDEO Momentul în care Starship, mega-racheta lui Elon Musk, reușește zborul de testare, după o serie de eșecuri / „Este o zi mare pentru NASA”

O rachetă SpaceX Starship a fost lansată cu succes pe 26 august 2025, în cadrul celui de-al zecelea test de zbor de la Complexul de lansare 1 din Starbase, Texas. Credit line: JOE MARINO / UPI / Profimedia

Mega-rachetă Starship a SpaceX, companie a miliardarului Elon Musk, a efectuat marţi un zbor de testare reuşit, după o serie de încercări anterioare eșuate, potrivit AFP, citată de News.ro.

Starship, dezvoltată pentru a ajunge pe Lună şi Marte, a decolat în cursul serii din Texas, sub aplauzele susţinute ale inginerilor. Astfel, racheta cu o înălţime de peste 120 de metri a reușit cea de-a treia încercare de a efectua cel de-al 10-lea zbor de testare.

Mega-racheta a ajuns în spațiu, a lansat o flotă de simulatoarele de sateliţi, a supraviețuit reintrării în atmosferă și a efectuat o manevră de răsucire înainte de a ameriza controlat în Oceanul Indian.

„Excelentă treabă a echipei SpaceX”, a salutat Elon Musk succesul companiei sale pe reţeaua sa socială X.

„Este o zi mare pentru NASA”, a asigurat şi Sean Duffy, administrator interimar al puternicei agenţii spaţiale americane, NASA mizând pe o versiune modificată a Starship pentru programul său Artemis, care prevede întoarcerea americanilor pe Lună.

Reușita de marți vine după o serie de eşecuri și explozii care au alimentat îndoielile cu privire la progresul Starship, în timp ce Elon Musk continuă să mizeze pe primele lansări către Marte începând cu 2026. Dar înainte de a efectua zboruri cu echipaj uman sau de a ajunge pe Lună sau pe planeta roşie, Starship va trebui să facă faţă „miilor de provocări tehnice”, a recunoscut Musk, luni, la baza sa spaţială din Texas.