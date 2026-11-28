Controlorii de trafic aerian de pe aeroportul internațional din Los Angeles au întrerupt procedura de aterizare a unui avion de pasageri cu doar câteva momente înainte ca acesta să atingă pista, în timpul cutremurului produs sâmbătă dimineață în California, relatează CNN.

Postul american de televiziune a publicat înregistrarea comunicațiilor dintre controlorii de trafic aerian și piloți, în care se aude cum aceștia din urmă sunt avertizați cu privire la cutremur și li se cere să întrerupă aterizarea.

„Delta 1972, întoarce-te. Avem un cutremur puternic”, se aude în înregistrare, în mesajul transmis de controlorii de trafic aerian.

Aceștia le transmit apoi și altor piloți instrucțiuni similare.

Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs sâmbătă dimineață în apropierea zonei Manhattan Beach, din California, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS).