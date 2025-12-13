Moș Crăciun ajunge la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Programul întâlnirilor cu cei mici

Moș Crăciun sosește la Târgul de Crăciun din Piața Constituției sâmbătă, la ora 17:00, informează Primăria Municipiului București (PMB).

Vizitatorii târgului vor putea primi în dar, între 13 și 24 decembrie, o fotografie instant alături de Moș Crăciun.

„Sezonul festiv a început odată cu deschiderea Târgului de Crăciun București, iar unul dintre cele mai așteptate momente ale lunii este sosirea lui Moș Crăciun, pe 13 decembrie, la ora 17:00, în Piața Constituției, aducând entuziasm și magie copiilor și părinților deopotrivă. De îndată ce pășește în casa sa, Moș Crăciun va fi întâmpinat de colinde, lumini calde și spiriduși veseli. Până de Ajun, el îi va primi pe cei mici cu brațele deschise, oferindu-le cadouri, astfel încât fiecare vizită să fie o experiență de neuitat”, conform unui comunicat al PMB, citat de Agerpres.

Programul întâlnirilor cu Moș Crăciun:

14, 20 și 21 decembrie: 10:00-13:00 / 17:00-21:00;

15-19 și 22-24 decembrie: 12:00-14:00 / 17:00-21:00.

Casa lui Moș Crăciun are o suprafață de peste 100 de metri pătrați și este decorată manual, iar spiridușii îi ajută pe cei mici să lase scrisorile pentru Moșul și să descopere surprizele pregătite special pentru ei.

„La târg, vă așteaptă colinde, 120 de căsuțe cu produse artizanale, lumini, decorațiuni și delicii de sezon. Vizitatorii de toate vârstele se pot aventura într-o serie de atracții: carusel, trenuleț, roata panoramică, Sania Zburătoare și Santa”s Express. Atmosfera este completată de muzica de pe cele două scene ale târgului. Pe scena principală urcă ansambluri, colindători, coruri de copii, artiști consacrați și trupe renumite, iar pe cea urbană, în forma unui felinar uriaș, mai mulți DJ mixează piese naționale și internaționale”, menționează sursa citată.

Sâmbătă, după sosirea Moșului, vor susține concerte Alina Sorescu și Picii lu” Soreasca, Far Away From Earth, VUNK și IRIS – Cristi Minculescu, Valter & Boro, iar duminică – Daniel Lazăr, Ioana Uruc, Jo, Bere Gratis și Voltaj.

Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București.

Programul târgului poate fi consultat aici.

Sursă foto: Dreamstime.com