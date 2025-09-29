Moscova acuză Chișinăul că a împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze la alegerile parlamentare

Kremlinul a acuzat, luni, autoritățile din Moldova că au împiedicat sute de mii de moldoveni care trăiesc în Rusia să voteze la alegerile parlamentare, punând la dispoziție doar două secții de votare pentru alegătorii din această țară, transmite Reuters.

Formațiunea proeuropeană aflată la putere în Republica Moldova, PAS, a obținut o victorie zdrobitoare în lupta cu rivalului său pro-rus, „Blocul Patriotic”, în alegerile parlamentare de duminică, potrivit rezultatelor preliminare, ceea ce reprezintă un impuls major pentru moldovenii care doresc să adere la UE și să se desprindă de pe orbita Moscovei.

Într-o convorbire telefonică cu reporterii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că moldovenii care trăiesc în Rusia, care sunt în mod tradițional mai înclinați să voteze pentru forțele politice pro-ruse din țara lor, nu au putut să-și exprime votul.

„Sute de mii de moldoveni au fost privați de posibilitatea de a vota în Federația Rusă din cauza faptului că doar două secții de votare le-au fost deschise”, a spus Peskov.

Întrebat dacă Moscova recunoaște rezultatele, Peskov a menționat că unele forțe politice din Republica Moldova au vorbit despre încălcări.

„În primul rând, probabil că moldovenii ar trebui să rezolve această problemă. Din câte știm, unele forțe politice își declară dezacordul. Vorbesc despre posibile încălcări ale legilor electorale”, a spus Peskov.

Aproximativ 500.000 de cetățeni moldoveni trăiesc în Rusia, potrivit oficialilor guvernului rus.

Majoritatea țărilor europene mari, unde trăiesc mai puțini moldoveni decât în Rusia, au avut la dispoziție mai mult de două secții de votare pentru alegători duminică.

Potrivit autorităților moldovene, în Rusia s-au înregistrat puțin peste 4.000 de voturi, dintre care aproximativ două treimi au fost pentru principalul bloc pro-rus condus de Igor Dodon.

În schimb, cetățenii moldoveni care locuiesc în Germania au exprimat peste 38.000 de voturi în 36 de secții de votare diferite, majoritatea în favoarea partidului de guvernământ, PAS, condus de Igor Grosu.

Guvernul de la Chișinău a explicat la alegerile precedente că numărul mic de secții se datorează faptului că nu poate asigura securitatea în mai multe.