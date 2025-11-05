Moscova acuză Statele Unite că „exersează un atac nuclear” asupra Rusiei

Ministrul rus al apărării Andrei Belousov alături de președintele Vladimir Putin la o ceremonie militară organizată în data de 22 iunie, FOTO: Yuri Kochetkov / AP / Profimedia Images

Moscova susține că Statele Unite au exersat un atac nuclear asupra teritoriului rus în timpul unor exerciții recente, a declarat ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, potrivit RBC Ukraine.

Belousov a afirmat că SUA desfășoară în mod regulat exerciții ale forțelor sale strategice ofensive.

„Cel mai recent astfel de exercițiu, Global Thunder 2025, a inclus, subliniez, o repetiție a unui atac nuclear preventiv asupra teritoriului Federației Ruse. Acesta a avut loc în luna octombrie a acestui an”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, astfel de exerciții fac parte dintr-un set mai amplu de măsuri care ar include, potrivit Moscovei, posibile planuri ale Statelor Unite de a relua testele nucleare, un fapt care, spune el, crește semnificativ nivelul de pericol pentru Rusia.

Vladimir Putin amenință că și Rusia va face teste nucleare dacă SUA reia testarea

Președintele Vladimir Putin le-a ordonat, miercuri, oficialilor de top din Rusia să elaboreze propuneri cu privire la o eventuală reluare a testării de armament nuclear, după ce omologul său american, Donald Trump, a anunțat săptămâna trecută că SUA va reîncepe testele de acest gen.

Liderul rus a convocat miercuri Consiliul de Securitate.

Putin le-a ordonat ministerelor apărării și afacerilor externe și serviciilor de securitate „să adune informații în această privință” și să facă „propuneri cu privire la posibila începere a lucrărilor de pregătire a testelor cu arme nucleare”, notează și AFP.

SUA a efectuat ultimul test nuclear în 1992, China și Franța în 1996, iar Uniunea Sovietică în 1990. Rusia post-sovietică, care a moștenit arsenalul nuclear sovietic, nu a făcut niciodată acest lucru, potrivit Reuters.

Trump a anunța că SUA va „face câteva teste”

Președintele american a anunțat recent că a ordonat armatei să reia procesul de testare a armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani.

„Vom face câteva teste, da, și alte țări fac la fel. Dacă ele le fac, le vom face și noi”, le-a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One, în 31 octombrie, răspunzând unei întrebări adresate de AFP.

Duminică, 2 noiembrie, secretarul american pentru Energie a spus că testele nucleare ordonate de președintele american Donald Trump nu vor implica, deocamdată, explozii nucleare.

„Cred că testele despre care vorbim acum sunt teste de sistem”, a spus Wright într-un interviu pentru Fox News. „Nu este vorba despre explozii nucleare, ci despre ceea ce numim explozii necritice”, a adăugat oficialul.

Testarea implică toate celelalte părți ale unei arme nucleare, pentru a verifica dacă funcționează și pot declanșa o explozie nucleară, a mai spus secretarul american pentru Energie, al cărui departament este responsabil cu testarea armelor nucleare americane.

Testele vor fi efectuate pe sisteme noi, pentru a se asigura că armele nucleare de înlocuire sunt mai performante decât cele anterioare, a declarat Wright în emisiunea „The Sunday Briefing” de la Fox News.