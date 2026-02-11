Moscova amenință cu contramăsuri de „ordin tehnico-militar” dacă Groenlanda se militarizează

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, fotografiat alături de președintele Vladimir Putin la o reuniune din iunie 2025, FOTO: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia Images

Moscova pornește de la premisa că problema Groenlandei „nu privește direct” Rusia, a declarat ministrul de Externe Serghei Lavrov, dar poziția Rusiei este „Arctica trebuie să rămână o zonă a păcii și cooperării”, relatează Agerpres.

Ministrul rus de Externe a avertizat că va risposta în cazul în care pe insulă vor apărea capacități militare îndreptate împotriva Rusiei.

„Desigur, dacă Groenlanda se militarizează și se creează acolo capacități militare îndreptate împotriva Rusiei, vom lua contramăsuri adecvate, inclusiv de ordin tehnico-militar”, a precizat Lavrov.

Oficialul a mai precizat că viitorul politic al insulei nu este o chestiune care să intereseze Moscova.

„Statele Unite, Danemarca și Groenlanda trebuie să rezolve singure această problemă, ținând cont, desigur, de opinia locuitorilor celei mai mari insule, pe care guvernul de la Copenhaga i-a tratat destul de dur timp de mulți ani și decenii”, a declarat Lavrov.

Oficiali de la vârful statului rus s-au abținut până acum să critice deschis posibila anexare a Groenlandei de către SUA și chiar au pus la îndoială faptul că insula este parte a Danemarcei. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat pe acest subiect că planurile actualei administrații americane de „a anexa” Groenlanda nu sunt „o idee nebunească” a președintelui Donald Trump, ci au mai degrabă „rădăcini istorice”.

În ianuarie, unele țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să trimită trupe în Groenlanda ca semn de sprijin pentru guvernele de la Nuuk și Copenhaga după amenințările lui Donald Trump. De asemenea, Danemarca a desfășurat un exercițiu militar pe insulă și în jurul ei.

Rusia, care în ultimii ani a decis redeschiderea și modernizarea unei rețele de baze militare în Arctica, a declarat atunci că urmărește cu o „îngrijorare serioasă” evoluția situației din jurul Groenlandei și a cerut ca regiunea arctică, în ansamblu, să rămână pașnică și stabilă.