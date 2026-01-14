Suedia anunță trimiterea de ofițeri militari în Groenlanda pentru a pregăti manevrele aliate

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunțat că miercuri vor ajunge în Groenlanda ofițeri ai armatei suedeze, trimiși la cererea Danemarcei pentru a participa la pregătirea de manevre militare, informează EFE, conform Agerpres.

„Astăzi sosesc în Groenlanda ofițeri ai forțelor armate suedeze. Fac parte dintr-un grup de mai multe țări aliate”, a scris Kristersson pe X.

„Împreună vor pregăti pașii următori în cadrul exercițiului danez Operațiunea Arctic Endurance (Rezistența Arctică). La cererea Danemarcei, Suedia trimite personal al forțelor armate”, a precizat premierul.

Știrea a fost făcută publică în aceeași zi în care Ministerul Apărării din Danemarca a anunțat că va crește prezența militară pe teritoriul autonom danez în contextul tensiunilor cu SUA, al căror președinte, Donald Trump, vrea să pună stăpânire asupra insulei „de bună voie sau cu forța”.

„Obiectivul este antrenarea capacității de a opera în condițiile speciale din Arctic și consolidarea amprentei Alianței în Arctic în beneficiul atât a securității europene, cât și a celei transatlantice”, a subliniat Ministerul Apărării de la Copenhaga.

Între activitățile posibile care se vor desfășura anul acesta, se menționează protecția instalațiilor esențiale pentru societate, sprijinul autorităților (inclusiv poliția), primirea trupelor aliate, desfășurarea de avioane de vânătoare și misiuni militare pentru marină.

În ultimele zile, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat deja necesitatea de a consolida prezența aliată pe insula arctică, în timp ce mai multe țări europene, precum Germania și Regatul Unit, au luat în considerare posibilitatea de a folosi această formulă pentru a liniști presupusa îngrijorare a lui Donald Trump cu privire la siguranța Groenlandei în fața Rusiei și a Chinei, motiv pe care îl invocă pentru a justifica necesitatea unei anexări.

Ministrul de externe danez Lars Lokke Rasmussen și omologul său groenlandez Vivian Motzfeldt s-au întâlnit miercuri la Casa Albă cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, într-o reuniune găzduită de vicepreședintele JD Vance.