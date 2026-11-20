Estonia își va închide punctele de trecere a frontierei rutiere cu Rusia din motive de securitate pentru cel puțin șase luni, a anunțat vineri guvernul acestei țări baltice, ceea ce a determinat Moscova să avertizeze că va răspunde cu măsuri politice și diplomatice, informează Reuters.

Estonia, membră a NATO și a UE, a acuzat duminica trecută serviciul militar rus de informații (GRU) că a pus la cale o tentativă de incendiere a unei companii estoniene din domeniul apărării (o fabrică de drone), în ceea ce a fost descris ca fiind al doilea incident de acest gen din acest an.

Închiderea frontierei va intra în vigoare la 1 decembrie.

Această măsură ar contribui la îmbunătățirea situației generale de securitate și la limitarea capacității Rusiei de a organiza noi atacuri, a declarat ministrul estonian de Interne, Igor Taro, în cadrul unei conferințe de presă.

„Serviciile de securitate rusești intimidează și încearcă să-i recruteze pe cetățenii noștri care trec prin punctele noastre de control de la frontieră. Este ceva ce nu mai putem tolera”, a spus Taro.

Kremlinul a negat orice implicare în atacul prin incendiere din weekend.

Reacția diplomației ruse

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a declarat vineri că Rusia va răspunde cu măsuri politice și diplomatice în cazul în care Estonia va merge mai departe cu închiderea graniței.

„Astfel de măsuri echivalează cu încercări de a ridica o nouă Cortină de Fier sub pretextul fals al unei presupuse amenințări din Est”, a afirmat Zaharova.

Estonia, un susținător ferm al Ucrainei, dispune în prezent de cinci puncte de trecere prin care călătorii pot intra sau ieși din Rusia, potrivit guvernului de la Tallinn.

Finlanda, vecina din nord a Estoniei, și-a închis punctele de trecere a frontierei cu Rusia în 2023 și le-a menținut închise de atunci, în timp ce țările baltice din sud, Letonia și Lituania, își mențin punctele de trecere deschise.

Mii de persoane care locuiesc în Estonia au rude în Rusia sau invers, ca urmare a moștenirii din era sovietică. Punctul de trecere de la Narva, un oraș cu populație majoritar rusofonă situat pe partea estonă a frontierei, este folosit și de persoanele care călătoresc din zonele mai îndepărtate ale Europei pentru a ajunge la Sankt Petersburg, aflat la câteva ore de mers cu mașina.

Din cele 760.000 de persoane care au trecut granița dintre Estonia și Rusia în acest an, 307.000 erau cetățeni ruși, 175.000 erau cetățeni estonieni, iar 54.000 dețineau pașapoarte finlandeze, conform datelor poliției estoniene.

Transportul feroviar de marfă nu este afectat de închiderea drumurilor, dar rămâne supus unor controale vamale stricte, a precizat Estonia.