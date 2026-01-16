Moscova recomandă rușilor să evite călătoriile în Moldova: „Hărțuire fără temei și tratament inadecvat”

Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea ce a descris drept numeroase cazuri de discriminare împotriva cetăţenilor ruşi în această ţară, relatează agenţiile EFE şi TASS, citate de Agerpres.

„Moscova continuă să înregistreze numeroase cazuri de discriminare, de hărţuire fără temei şi tratament inadecvat din partea autorităţilor moldovene împotriva cetăţenilor ruşi în Moldova”, semnalează o notă oficială publicată de MAE rus.

Prin urmare, acest minister le „recomandă insistent cetăţenilor ruşi să ia în considerare aceste riscuri şi să evite călătoriile în Moldova”.

Potrivit MAE rus, autorităţile de la Chişinău împiedică asistenţa consulară pentru cetăţenii ruşi. „Solicitările relevante din partea misiunii diplomatice ruse sunt ignorate. Aceasta înseamnă că oferirea de servicii consulare este practic imposibilă”, se arată în aceeaşi notă.

Ministerul rus de Externe mai afirmă că, la sosirea pe aeroportul din Chişinău, deţinătorii de paşapoarte ruseşti „sunt supuşi cu regularitate unor verificări şi controale umilitoare” şi de multe ori trebuie să rămână mai multe ore în zona de tranzit.

„În unele cazuri, cetăţenii ruşi au rămas mai mult de două zile la aeroport. Ulterior, adesea li s-a interzis intrarea în ţară sub pretexte inventate. Au fost semnalate de asemenea cazuri de aplicare arbitrară a legilor, de detenţie la frontieră şi urmărire penală fără dovezi convingătoare. La plecarea de la Chişinău, pasagerii sunt supuşi în mod deliberat unor controale de securitate prelungite, astfel încât să piardă zborurile”, mai acuză MAE rus.