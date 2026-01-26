Moscova spune că armata venezueleană nu a știut să folosească sistemele de apărare aeriană rusești în timpul capturării lui Maduro: „N-au pregătire”

Un sistem antiaerian rusesc Buk, operat de forțele armate ale Venezuelei. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Armata venezueleană a tras două tiruri din bateriile antiaeriene ruse împotriva trupelor americane în timpul operațiunii de capturare a președintelui Nicolas Maduro, dar a eșuat în misiunea sa din cauza lipsei de pregătire a personalului militar, a declarat luni ambasadorul Rusiei în Venezuela, Serghei Melik-Bagdasarov.

„Principalul nu e să ai o mitralieră în mână, ci să știi cum să o folosești”, a afirmat diplomatul rus într-un interviu pentru televiziunea de stat Rossia-24, relatează EFE și Agerpres.

Șeful misiunii diplomatice ruse la Caracas a reproșat armatei venezuelene că nu dispune de o „pregătire suficientă” pentru a utiliza sistemele de apărare antiaeriană rusești Igla, care – potrivit lui – au eșuat în timpul operațiunii militare americane din 3 ianuarie.

El a explicat că i s-a spus că „au fost trase cel puțin două focuri (din sistemele de apărare rusești) și ambele au ratat ținta”.

Cu toate acestea, cooperarea militară între Moscova și Caracas continuă, aceasta „nu a fost anulată”, a asigurat Melik-Bagdasarov, afirmând că Rusia își respectă în continuare angajamentele și că mentenanța sistemelor de armament rusești în țara latino-americană va continua.

După capturarea lui Nicolas Maduro, media internaționale au invocat operabilitatea și eficiența sistemelor de apărare antiaeriană pe care Rusia le furnizase anterior Venezuelei.

Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a sugerat la momentul respectiv că apărarea antiaeriană rusă s-a dovedit a fi insuficientă, întrucât bateriile S-300 și sistemele Buk au fost neutralizate de sistemele de luptă radioelectronice.

Astfel, calitatea Kremlinului ca exportator de securitate a fost pusă la îndoială, sugerându-se că Rusia nu poate garanta apărarea regimurilor autoritare cu care este aliată.

Kremlinul spune că menține zilnic contactul cu liderii de la Caracas

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Rusia este interesată să continue să investească în Venezuela.

„Avem mai multe proiecte pe care dorim să le continuăm”, a afirmat Peskov, adăugând că Moscova „a menținut un contact constant cu liderii venezueleni, zilnic, încă de la începutul” evenimentelor și „o cunoaște bine” pe președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez.

Rusia a comunicat anul trecut că a construit o fabrică de muniții pentru puștile de asalt Kalașnikov în Venezuela și că are în curs de construire o altă fabrică de puști de asalt în această țară, unde mai dispune de alte uzine în industria militară.