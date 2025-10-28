Moscova, vizată de un atac cu drone ucrainene pentru a doua noapte consecutiv, susțin autoritățile

Autoritățile din Rusia au anunțat că dronele ucrainene au zburat din nou spre capitală și sistemele de apărare au doborât mai multe vehicule aeriene fără pilot în mai multe regiuni, relatează Reuters.

Ministerul rus al Apărării și primarul Moscovei au anunțat marți dimineață că Ucraina a luat la țintă, pentru a două noapte la rând, capitala.

Departamentul militar a precizat că au fost doborâte 17 drone ucrainene, inclusiv una care se îndrepta spre Moscova, și 13 deasupra regiunii Kaluga, care se învecinează la nord-est cu regiunea Moscova.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat pe Telegram că serviciile de urgență au fost trimise la locul unde s-a prăbușit drona care se îndrepta spre Moscova.

Nu au fost raportate pagube, dar Rusia rareori dezvăluie impactul atacurilor ucrainene pe teritoriul său, cu excepția cazului în care sunt implicați civili sau bunuri civile.

Sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au distrus trei drone deasupra regiunii Briansk, care se învecinează cu Ucraina la vest și cu regiunea Kaluga la nord-est.

Alexander Bogomaz, guvernatorul regiunii Briansk, a declarat pe Telegram că un civil a fost spitalizat în urma atacului.

Atacul de azi-noapte vine la o zi după ce Rusia a anunțat că a doborât 34 de drone ucrainene care vizau capitala.

