Moscova vrea să lege reducerea prezenței NATO de discuțiile despre Ucraina, avertizează Polonia. „Nu se poate avea încredere în Rusia”

Vrem ca întâlnirea de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, să aibă asupra Rusiei un efect similar cu cel al sancțiunilor, a afirmat prim-ministrul polonez Donald Tusk, în cadrul unor declarații de presă făcute miercuri, potrivit Reuters.

„Cel mai important lucru este ca Europa să-l convingă pe Donald Trump că nu se poate avea încredere în Rusia”, a spus Tusk, după consultările organizate între aliații occidentali înaintea summitului bilateral pe care îl vor avea vineri Trump și omologul său rus, Vladimir Putin.

Prim-ministrul polonez susține că Rusia vrea să includă subiectul privind reducerea prezenței trupelor NATO în orice conversații despre viitorul Ucrainei.

„Auzim în ultimele zile că rușii și-ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în discuțiile despre viitorul Ucrainei”, a spus el.

„De aceea este atât de important să construim un grup atât de state atât de puternic și unit, atât în relația cu Rusia, cât și în relația cu alți aliați, precum Statele Unite”, a explicat premierul Poloniei.

Consultările de miercuri au avut loc cu două zile înainte de summitul dintre președinții Statelor Unite și Rusiei. Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri, în Alaska, în baza militară Elmendorf-Richardson.

„Modul în care se realizează pacea, extrem de important pentru România”

La discuțiile de miercuri a participat și președintele Nicușor Dan, care a spus „viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc”.

„Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la o încetare a focului înainte de a fi purtate orice negocieri. Ca vecin cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, așa cum este pentru întreaga Europă”, a declarat Nicușor Dan, miercuri, într-un mesaj pe platforma X.

Pentru România, a spus el, „coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale”.