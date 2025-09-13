Moşteanu, despre dronele doborâte în Polonia: „A fost o provocare, o testare” / Ce spune despre cazurile cu drone în nordul Dobrogei

Ofițerii apărării teritoriale curăță resturile de pe acoperișul distrus al unei case, după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian polonez în Wyryki, lângă Lublin, Polonia. Credit line: Czarek Sokolowski / AP / Profimedia

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, spune că atacul cu drone din Polonia a fost „o provocare” din partea Rusiei, iar răspunsul aliaţilor şi al polonezilor a fost unul ferm.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, dacă Vladimir Putin a vrut să testeze reacţia NATO prin atacul cu drone în Polonia.

„Cred că cuvântul corect este ”a testat reacţia NATO” nu ”atacat Polonia”. Evident că n-a fost o întâmplare, n-a fost un caz accidental, vorbim de mai multe drone, n-a fost una singură. Una singură poate să fie defectă sau poate să fie bruiată de anumite sisteme. S-a mai întâmplat. Nu a fost cazul, au fost mai multe. A fost o provocare, o testare”, a spus Ionuț Moșteanu, citat de News.ro.

„Răspunsul Poloniei, răspunsul aliaţilor este unul ferm. România este în contact permanent cu aliaţii NATO. Vorbim de invocarea articolului 4 care cere consultări între statele aliate pentru a decide împreună cum vor acţiona în continuare”, a adăugat ministrul Apărării.

El a precizat că după această provocare din Polonia trebuie să crească suportul statelor de pe flancul estic.

„Ceea ce este important după această provocare este să înţelegem că va trebui ca împreună cu aliaţii să crească suportul statelor de pe flancul estic. Aici vorbim de Polonia, vorbim însă şi de România şi e nevoie de o prezenţă militar aliată sporită, e nevoie de sporirea misiunilor de poliţie aeriană avansată (…)”, a transmis Ionuţ Moşteanu.

„Dacă vreo dronă ar fi intrat în spaţiul aerian românesc, ar fi fost doborâtă”

Ministrul Apărării a adăugat că în fiecare săptămână sunt cazuri de drone în nordul Dobrogei, în apropiere de graniţă.

„În fiecare săptămână există cazuri în care sunt drone în nordul Dobrogei, la graniţă, foarte aproape de graniţă şi azi noapte avioanele din poliţia aeriană s-au ridicat pentru a veghea la siguranţa cetăţenilor. Dacă vreo dronă ar fi intrat în spaţiul aerian românesc, ar fi fost doborâtă. La fel şi antiaeriana aflată la sol în zonele cu concentrare de populaţie de pe braţul Chilia din nordul Dobrogei este gata oricând să reacţioneze dacă dronele intră în spaţiul aerian, aşa cum au făcut-o şi polonezii ne vom proteja ţara, siguranţa fiecărui cetăţean”, a explicat Ionuţ Moşteanu.

Întrebat cine va da ordinul de doborâre a unor eventuale drone care ar intra în spaţiul aerian al României, el sau preşedintele Nicuşor Dan, ministrul Apărării a răspuns:

„După ce legea a trecut în Parlament, există o ierarhizare a comenzii şi pentru anumite cazuri trebuie să aprob eu ca ministru angajarea şi dacă e nevoie, o voi face. Au mai fost cazuri în cele două luni în care, văzând anumite aeronave care au intrat în zona controlată românească, s-au cerut aceste aprobări, am dat aceste aprobări de fiecare dată. Suntem în legătură cu centrul de comandă NATO şi toate aceste lucruri le facem împreună cu aliaţii noştri”, a spus Moșteanu.

Miercuri dimineaţă, Polonia a doborât 19 drone în spaţiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când un membru al NATO a folosit puterea de foc de la începutul războiului Rusiei din Ucraina.

În fața amenințării, Varșovia a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, lucru care nu s-a mai întâmplat din 2022, de la momentul invaziei ruse în Ucraina.