Motivul pentru care Donald Trump a fost zdrobit de alegătorii americani este neașteptat de simplu

Donald Trump a sfidat alegătorii și a crezut totuși că va câștiga. Învăluit în bula sa, în care și relatările Fox News îl enervează, președintele a uitat că tabăra MAGA nu este țara.



E greu de spus ce a crezut cu adevărat Donald Trump când a început în octombrie un lung șir de mitinguri electorale în sprijinul republicanilor, înainte de alegerile cruciale pentru controlul Congresului.

El a asigurat că a ajutat partidul, că l-a adus într-o poziție mai bună decât se afla în urmă cu câteva luni.

Rezultatele și sondajele arată contrariul. Alegătorii au venit la vot nemulțumiți și chiar furioși de starea economiei, de prețurile mari la carburanți, de starea democrației, aflată sub asaltul președintelui, de acțiunile ICE, judecând după votul hispanicilor.

Președintele nu a fost pe buletinul de vot. Dar toate sondajele au arătat că alegătorii l-au învinovățit în primul rând pe Trump.

Iar marți, la urne, l-au pedepsit, măturându-i pe republicani de la conducerea Congresului.

Sfidarea alegătorilor

De-a lungul ultimelor săptămâni, președintele i-a asigurat pe americani că nu au de ce să fie îngrijorați de prețuri, aceleași prețuri pe care promisese în campanie să le coboare, nu să le crească.

Americanii plătesc mai mult, dar nu mai contează, deoarece „țara face o avere” din petrolul scumpit, a spus șeful statului, într-un șocant moment de sinceritate.

Le-a mai spus să nu-și facă griji în legătură cu războiul din Iran, același război pe care promisese în campanie că nu îl va porni.

Președintele și-a încălcat promisiunile, apoi i-a sfidat pe americani, încrezător în steaua sa și în scorul constant mare din tabăra MAGA: 99%.

Învăluit în bula sa, în care și relatările Fox News creează disonanță, așa cum s-a văzut marți noapte, președintele a uitat ceva: tabăra MAGA nu este țara.

Candidații lui Trump

La fel de încrezător, președintele și-a sfidat propriul partid, impunând în curse cruciale din state-cheie candidați care s-au remarcat doar prin fidelitatea față de el.

În Carolina de Sud, a susținut-o pe Darline Graham, sora fostului senator, în ciuda faptului că aceasta nu avea experiență. Graham a pierdut în fața democratei Annie Andrews.

În Texas, intervenția președintelui în alegerile primare a dus la eliminarea unui senator conservator, John Cornyn, în favoarea lui Ken Paxton.

Paxton, dezavuat de mulți dintre republicanii din Texas, a pierdut în fața democratului James Talarico. Un cutremur electoral pe care toți banii lui Elon Musk nu l-au putut opri.

Sunt doar două exemple, au fost mai multe, o manifestare a modului în care președintele a reușit să subordoneze mișcarea conservatoare.

Până acum.

Începutul sfârșitului?

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile primare din Iowa din 2016, Donald Trump ne anunța că ar putea să împuște oameni în plin New York și tot ar fi ales.

„Aș putea să stau în mijlocul Fifth Avenue și să împușc pe cineva și n-aș pierde niciun alegător, OK? E, cumva, incredibil”, ne-a spus viitorul președinte.

Incredibil, în momentul acela, nu era deloc departe de adevăr.

A câștigat Casa Albă, apoi a pierdut alegerile și le-a câștigat din nou pentru a redeveni președinte în 2024, în ciuda unui mandat cu rezultate mai mult decât amestecate și a unei condamnări în cazul Stormy Daniels, care ar fi anulat cariera oricărui politician pe care nu îl cheamă Donald Trump.

Nu ar trebui să tragem concluzii definitive, dar votul de marți sugerează că steaua lui Trump începe în cele din urmă să pălească.

Există multe întrebări cu privire la ce va urma, la Washingtonului și în cadrul Partidului Republican.

Mișcarea MAGA va continua să existe. Vocile radicale sunt în continuare puternice. Dar perspectiva că aceasta ar fi o mișcare care va continua să domine SUA și lumea e mult mai puțin credibilă în urma votului de marți.