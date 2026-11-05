Multiple alerte cu bombă pe zborurile europene pentru a treia zi: Ce știm până acum

Deocamdată nu există informații care să indice o anumită grupare sau un actor statal, precum Rusia, că se află în spatele atacurilor. Începute luni, alertele au continuat miercuri și s-au înmulțit joi când au afectat curse din cel puțin șapte state, inclusiv România. Ziarul britanic The Guardian a pus cap la cap tot ce știm până acum despre aceste fenomen îngrijorător care afectează Europa.

Cel puțin 28 de avioane au fost vizate de alerte de securitate sau devieri săptămâna aceasta, dintre care cel puțin 20 de amenințări cu bombă au perturbat joi aviația civilă din întreaga Europă.

Ce s-a întâmplat?

Cel puțin 28 de zboruri au fost perturbate săptămâna aceasta, începând de luni, când un zbor Wizz Air de la Londra la Sofia a fost deviat spre Budapesta. Încă cel puțin 20 de amenințări au fost raportate joi, afectând aeroporturile din București, Bruxelles, Madrid, Milano, Praga, Roma, Sofia și Varșovia, printre altele.

Până acum, toate incidentele s-au confirmat a fi alarme false, autoritățile de securitate competente negăsind nimic suspect.

Care aeroporturi și companii aeriene au fost cele mai afectate?

Nu există un tipar clar al aeroporturilor și companiilor aeriene vizate, deși opt din cele 20 de zboruri de joi și 11 din cele 28 din această săptămână au implicat aeroporturi italiene ca punct de plecare sau destinație. Șase zboruri au fost din Regatul Unit și patru din Irlanda.

Sofia și Milano au înregistrat fiecare câte șase incidente, urmate de Roma (cinci) și Praga (patru). Ryanair a fost compania aeriană cea mai afectată, cu opt cazuri raportate.

Pe Otopeni, au aterizat două zboruri care au primit amenințări, de la Milano al companiei WizzAir și de la Belgrad al operatorului AirSerbia.

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat joi că este „prea devreme pentru a trage concluzii cu privire la existența unei legături între incidentele raportate”. El a subliniat: „Orice amenințare împotriva civililor este inacceptabilă.”

Cine se află în spatele acestor amenințări?

Deocamdată nu există informații care să indice un anumit grup sau un actor statal, precum Rusia sau Iranul, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de incidentele hibride care vizează Europa.

Experții în aviație spun că amenințările false au loc zilnic, dar numărul mare de amenințări din această săptămână este neobișnuit.

Se știu puține lucruri despre modul în care aceste amenințări au fost transmise companiilor aeriene sau autorităților competente, deși în cazurile care au implicat Bulgaria, Italia, Polonia și Spania acestea ar fi fost trimise prin e-mail.

Agenția de știri italiană Ansa, citând surse din poliție, a precizat că avertismentul pentru zborurile Helsinki-Roma și Dublin-Roma a venit printr-un e-mail anonim scris în limba italiană și trimis companiei aeroportuare din Roma, ADR, și altor companii afiliate.

E-mailul a fost semnat în numele grupării „Fighters of the Male State” (n.r. „Luptători pentru statul masculin”), care susținea că vizează un „regim feminist” și că dorește să-și „lase amprenta asupra istoriei”.

Nu există informații clare despre ce este gruparea „Luptători pentru statul masculin”, dar numele ei amintește de grupul „Male State” (Statul Masculin), fondat în 2016 de bloggerul Vladislav Pozdnyakov pe VKontakte, echivalentul din Rusia a Facebook.

Un alt e-mail anonim în limba italiană a fost trimis aeroportului Milano Malpensa, susținând că se aflau dispozitive explozive la bordul unor zboruri din Salonic și Porto. E-mailul includea numerele zborurilor, numele companiilor aeriene și orele lor de aterizare la Milano, a precizat Ansa.

Majoritatea autorităților au emis declarații formulate cu atenție, confirmând controalele de securitate efectuate asupra avioanelor afectate. Cu toate acestea, poliția cehă – care a investigat patru avioane care au aterizat joi pe aeroportul Václav Havel din Praga – a declarat că a considerat sesizările ca fiind „de relevanță scăzută”.

Cum au reacționat companiile aeriene?

Autoritățile naționale competente tratează aceste incidente cu seriozitate, în conformitate cu procedurile lor de siguranță, existând relatări despre escorte cu avioane de vânătoare în Bulgaria, Franța, Ungaria și Italia.

Devierile sunt costisitoare pentru companie și cu neplăceri majore pentru pasageri, dar companiile aeriene nu au prea multe opțiuni în fața oricărei amenințări cât de cât credibile.

Joji Waites, directorul pentru siguranța zborurilor din cadrul Asociației Piloților de Linie din Marea Britanie (Balpa), a spus că orice amenințare primită de o companie aeriană este transmisă unei echipe de evaluatori, care o clasifică drept „roșie”, adică credibilă, „chihlimbar”, parțial credibilă, sau „verde”, necredibilă. Dacă avionul se află deja în aer, singurele clasificări posibile sunt roșu sau verde.

„De obicei, dacă un avion se află încă pe pistă, asta înseamnă o evacuare, iar dacă este în aer, prioritatea va fi aterizarea avionului cât mai repede și în condiții cât mai sigure.”, a spus el.

Companiile aeriene par îngrijorate de amploarea posibilelor perturbări și se tem că eventuale alerte imitative ar putea provoca și mai mult haos.

Compania low-cost Wizz Air a recunoscut „o serie de amenințări similare cu bombă care au afectat mai multe companii aeriene din Europa în ultimele zile”.

„Wizz Air nu este singura companie aeriană vizată, și alți transportatori confruntându-se cu amenințări care au dus la devieri de zboruri și controale de securitate.”, au precizat reprezentanții companiei low-cost.

O reacție a venit și de la operatorul FinnAir, care a avut două zboruri afectate de amenințări,

„Din păcate, traficul aerian este uneori ținta unor amenințări, așa cum am văzut săptămâna aceasta, când și alte companii aeriene din Europa s-au confruntat cu amenințări false cu bombă”, a precizat compania finlandeză. „Amenințările sunt aproape întotdeauna nefondate.”