Multiple nominalizări pentru „Fjord” al lui Cristian Mungiu la Premiile Academiei Europene de Film

„Fjord”, pelicula regizată de Cristian Mungiu, a primit cinci nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film, potrivit unui anunț făcut în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Salonic, citat de Voodoo Films.

Filmul a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun film european, Cel mai bun regizor (Cristian Mungiu), Cel mai bun scenariu (Cristian Mungiu), Cel mai bun actor (Sebastian Stan) și Cea mai bună actriță (Renate Reinsve), a scris Agerpres.

Cea de-a 39-a ediție a Premiilor Europene de Film va avea loc pe 16 ianuarie 2027, la Atena.

„Fjord” a consemnat prezențe în aproximativ 50 de festivaluri de film, iar pe 28 noiembrie este programată o proiecție în cadrul evenimentului Around the World in 14 Films de la Berlin, care reunește 14 producții premiate în cadrul marilor festivaluri internaționale.

Tot în această lună, filmul lui Cristian Mungiu a câștigat Premiul Publicului la Jakarta World Cinema, singura distincție acordată în cadrul festivalului.

În comunicatul Voodoo Films este menționat, de asemenea, că regizorul român se află în aceste zile în SUA pentru a promova filmul „Fjord” ca propunere a României la Premiile Academiei Americane de Film.

Doi actori din „Fjord” au primit deja nominalizări la Oscar

Sebastian Stan a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării sale din „The Apprentice”, în care l-a jucat pe un tânăr Donald Trump la începutul carierei sale în afaceri.

Anul acesta, Renate Reinsve a fost nominalizată la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal datorită interpretării din „Sentimental Value”, drama de familie a apreciatului regizor norvegian Joachim Trier.

În cele din urmă, cele două statuete au fost câștigate de alți actori: Adrien Brody, respectiv Jesse Buckley. „Sentimental Value” a câștigat însă Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.

Până în prezent, singurul film românesc nominalizat la Oscar a fost „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau. La premiile Oscar din 2021, „Colectiv” a primit dublă nominalizare: la categoria film internațional și la categoria film documentar.