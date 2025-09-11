Muncitorii sud-coreeni arestați în SUA vor fi eliberați joi dimineață

Sutele de muncitori sud-coreeni arestați pe 4 septembrie în timpul unei operațiuni anti-imigrație în Statele Unite vor fi eliberați la ora 6:00 GMT, iar Seulul îi va repatria, a anunțat joi președintele sud-coreean Lee Jae Myung, notează AFP.

Președintele american Donald Trump a renunțat în cele din urmă să îi deporteze cei 475 de muncitori calificați arestați la o fabrică de baterii Hyundai-LG din Georgia, dar Seulul a decis să-i repatrieze deoarece aceștia sunt ‘în stare de șoc’, a declarat Ministerul sud-coreean de Externe.

Raidul agenților Departamentului pentru Securitate Internă (Department of Homeland Security, DHS) și valul de arestări au șocat opinia publică din Coreea de Sud, aliată importantă a Statelor Unite, în contextul eforturilor de finalizare a unui acord comercial bilateral convenit în iulie.

Operațiunea DHS a avut loc la numai zece zile după o întâlnire la Washington a președinților celor două țări – Lee Jae Myung, repectiv Donald Trump, care au promis legături de afaceri mai strânse.

Pe de altă parte, președintele Lee Jae Myung a declarat joi că raidul poliției americane de imigrare asupra unei fabrici de baterii Hyundai-LG de săptămâna trecută ar putea avea un ‘impact semnificativ’ asupra viitoarelor investiții sud-coreene în Statele Unite