Mutare surpriză la TVR. Încearcă să intre în competiție cu cele mai urmărite televiziuni

Principala emisiune informativă a zilei de la televiziunea publică va avea o nouă oră în grila de programe, a anunțat TVR, potrivit Pagina de Media.

Din 2 martie, principalul Telejurnal al Televiziunii Române va începe de la ora 19.00, în direct la TVR 1 și tvrplus.ro.

Ora coincide cu cea a marilor televiziuni generaliste, Pro TV şi Antena 1.

Mihai Rădulescu va prezenta cele mai importante informaţii ale zilei, de luni până vineri. În weekend, la aceeaşi oră, „Telejurnalul” va fi prezentat de Alina Stancu.

De luni 2 martie, TVR 1 va avea de la ora 23.00 și un Telejurnal de noapte, de luni până vineri, cu Eugen Rusu la pupitru.

„Astfel, telespectatorii Televiziunii Române au, din luna martie, o ofertă informativă completă în fiecare zi: „Ora de ştiri” prezintă, la TVR 2, informaţiile zilei începând cu ora 18.00; actualitatea culturală se reflectă în „Jurnal cultural”, cu o oră mai devreme, adică de la ora 20.00; de la ora 21.00, ştirile sportive se văd la „Sport Express”, pe TVR Sport; iar o sinteză a informaţiilor zilei vine din nou la TVR 1, de la ora 23.00”, a transmis TVR.

Programele informative ale TVR vor putea fi urmărite şi pe TVR+ (aplicaţia este disponibilă pe App Store sau Google Play) şi pe portalul tvrplus.ro.