Schimbare importantă la TVR. „Cred că formula cu doi prezentatori este uşor depăşită”

Principalul jurnal de știri al postului TVR 1, cel de la ora 20.00, va avea un nou prezentator, scrie PaginadeMedia.

În locul tandemului Alina Stancu – Eugen Rusu va fi mutat din martieMihai Rădulescu, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii publice.

Mutarea are loc în contextul în care Departamentul Știri al TVR are o nouă șefă, pe Anca Lăzărescu în locul lui Laurențiu Ciocăzanu.

„Cred că formula cu doi prezentatori, în acest moment, este uşor depăşită. Făcând un sondaj, cred că Mihai Rădulescu este o persoană credibilă, cu o bună vizibillitate, dar şi cu notorietate. Prezentatorii de acum şi-au făcut treaba foarte bine, nu despre asta este vorba”, a declarat Anca Lăzărescu pentru PaginadeMedia.