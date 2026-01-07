Mutarea Europei: Franța anunță că lucrează cu aliații la un plan pentru a răspunde amenințărilor lui Trump privind Groenlanda

Anunțul vine după ce Casa Albă a declarat marți că folosirea armatei SUA este o variantă luată în calcul de Washington pentru preluarea insulei arctice, scrie Reuters.

Franța colaborează cu partenerii săi la elaborarea unui plan privind modul în care ar trebui să reacționeze în cazul în care SUA ar pune în aplicare amenințarea de a prelua controlul asupra Groenlandei, a declarat miercuri un ministru de la Paris.

Vestea vine în contextul în care Europa încearcă să găsească o soluție la ambițiile președintelui american Donald Trump în regiune.

Ministrul de externe Jean-Noel Barrot a declarat că subiectul va fi abordat în cadrul unei întâlniri cu miniștrii de externe ai Germaniei și Poloniei, care va avea loc mai târziu în cursul zilei de miercuri.

„Vrem să luăm măsuri, dar vrem să o facem împreună cu partenerii noștri europeni”, a declarat el la radio France Inter.

Liderii marilor puteri europene și ai Canadei s-au raliat în această săptămână în spatele Groenlandei, afirmând că insula arctică aparține poporului său, în urma unei noi amenințări a lui Trump de a prelua controlul asupra teritoriului.

Ce vrea Trump, ce spune Rubio în privat

Trump a repetat în ultimele zile că dorește să preia controlul asupra Groenlandei, o idee exprimată pentru prima dată în 2019, în timpul primului său mandat prezidențial.

El a susținut că insula este esențială pentru armata SUA și că Danemarca nu a făcut suficient pentru a o proteja.

Casa Albă a declarat marți că Trump discuta mai multe opțiuni pentru achiziționarea Groenlandei, inclusiv posibila utilizare a armatei americane.

Barrot a sugerat însă că o operațiune militară americană a fost exclusă de un înalt oficial american.

„Eu însumi am vorbit ieri la telefon cu secretarul de stat american Marco Rubio (…), care a confirmat că aceasta nu a fost abordarea adoptată… el a exclus posibilitatea unei invazii (a Groenlandei)”, a spus el.

Potrivit Wall Street Journal, Rubio a spus și congresmenilor americani că intenția SUA este de a cumpăra Groenlanda, și nu de a folosi forța, potrivit surselor citate de Wall Street Journal.

Groenlanda a spus „nu”

Operațiunea militară americană din weekend, în urma căreia a fost capturat liderul Venezuelei, a reaprins însă îngrijorările că Groenlanda ar putea să se confrunte cu un scenariu similar.

Oficialii din Groenlanda au afirmat în repetate rânduri că nu doresc să facă parte din Statele Unite – o poziție susținută de sondajele de opinie.

Cea mai mare insulă din lume, cu o populație de doar 57.000 de locuitori, Groenlanda nu este membră independentă a NATO, ci este acoperită de calitatea de membră Danemarcei în alianța occidentală.

Insula este situată strategic între Europa și America de Nord – o poziție crucială pentru sistemul american de apărare antirachetă balistică de zeci de ani. Bogățiile sale minerale oferă un motiv în plus SUA, care dorește să-și reducă dependența de China.

Reacția fermă a Danemarcei

Guvernul danez a răspuns la rândul său sugerând în repetate rânduri că SUA ar putea staționa mai multe trupe în Groenlanda și ar putea obține drepturi de exploatare noi și îmbunătățite.

Pentru a răspunde preocupărilor lui Trump privind securitatea Arcticii, Danemarca a investit în infrastructura de securitate a insulei și a declarat că intenționează să cheltuiască miliarde de dolari în arme noi, precum nave și avioane.

Dar Trump a ridiculizat aceste măsuri duminică, afirmând că Copenhaga cumpără, de fapt, „încă o sanie trasă de câini”.

Teama de o acțiune agresivă din partea Americii s-a răspândit în Europa, șase dintre liderii continentului alăturându-se marți prim-ministrei daneze Mette Frederiksen într-o declarație comună neobișnuită, în care solicitau Statelor Unite să colaboreze „colectiv” cu aliații pentru a aborda problemele de securitate din Arctica.

Dar Frederiksen a fost mult mai directă și mai tranșantă luni, declarând postului local de televiziune DR că „totul s-ar sfârși” dacă SUA ar ataca o țară NATO pentru a cuceri Groenlanda.

„Comunitatea internațională așa cum o cunoaștem, regulile democratice ale jocului, NATO, cea mai puternică alianță defensivă din lume – toate acestea s-ar prăbuși dacă o țară NATO ar alege să atace o altă țară”, a spus ea.