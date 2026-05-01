Mutarea făcută de Papa Leon după contrele cu Donald Trump. Fost migrant fără documente, numit episcop în SUA

Papa Leon al XIV-lea l-a nominalizat vineri pe Evelio Menjivar-Ayala pentru poziția de episcop al statului american Virginia de Vest, conform anunțului făcut de Vatican, la câteva săptămâni după schimbul de replici dintre liderul Bisericii Catolice și președintele Statelor Unite, notează AFP.

Evelio Menjivar-Ayala, în vârstă de 56 de ani, este în prezent episcop auxiliar în Washington. Născut în El Salvador, acesta a migrat în SUA în 1990, potrivit biografiei de pe site-ul actualei sale dieceze.

Menjivar-Ayala vorbise într-o serie de interviuri despre faptul că s-a născut în sărăcie și a fugit de conflictul din țara sa natală pentru a se refugia în SUA.

Inițial a fost reținut în Mexic, dar a plătit mită pentru a fi eliberat și a trecut frontiera la Tijuana, conform dezvăluirilor făcute chiar de el, într-un interviu acordat anul trecut.

A fost hirotonisit în 2004, iar în 2023 a devenit episcop.

Acum a fost nominalizat de Leon al XIV-lea, primul papă american din istorie, pentru dieceza Wheeling-Charleston din Virginia de Vest.

Schimb de replici între Papa Leon și Donald Trump

Luna trecută, Suveranul Pontif a criticat amenințarea lui Trump de a distruge Iranul drept „inacceptabilă” și i-a îndemnat pe americani să le ceară congresmenilor „să lucreze pentru pace.” Papa a criticat și tratamentul de care au parte migranții în SUA, unul „extrem de lipsit de respect”.

În replică, președintele american a spus despre papă că este „slab în privința criminalității” și „groaznic în politica externă”.

Remarcile lui Trump despre Papa Leon au fost condamnate chiar și de premierul italian Giorgia Meloni, considerată o aliată a actualei administrații de la Washington: „Consider cuvintele președintelui Trump despre Sfântul Părinte inacceptabile. Papa este capul Bisericii Catolice și este corect și normal ca el să facă apel la pace și să condamne toate formele de război”.

Ulterior, papa a spus că nu este „în interesul său” să intre într-o dezbatere cu președintele american.