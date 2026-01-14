Mutarea Germaniei: Berlinul trimite trupe de recunoaștere în Groenlanda

Soldați germani lângă un vehicul militar Boxer, un nou tip de transportor blindat de personal, la o cazarmă din Berlin. FOTO: Henry Nicholls, PA Images / Alamy / Profimedia

Germania va trimite joi 13 soldați în Groenlanda, în cadrul unei misiuni de recunoaștere derulată împreună cu alte națiuni europene, au anunțat miercuri guvernul și ministerul Apărării de la Berlin, în contextul presiunilor din partea președintelui Donald Trump ca Washingtonul să preia controlul asupra insulei arctice aflate sub controlul Danemarcei, informează Reuters.

Misiunea, care vine la cererea Danemarcei, va avea loc de joi până sâmbătă, cu scopul de a explora posibile contribuții militare care să consolidere securitatea regiunii, a transmis ministerul german al Apărării, într-o declarație.

Misiunea ar putea include, de exemplu, supravegherea maritimă, a adăugat ministerul.

Trump a afirmat în repetate rânduri în ultimele săptămâni că Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, situat strategic și bogat în minerale, este vitală pentru securitatea SUA și că Statele Unite trebuie să dețină insula pentru a împiedica Rusia sau China să o ocupe.

Liderul american a spus că toate opțiunile sunt luate în considerare pentru asigurarea securității teritoriului, retorica acestuia tensionând grav relațiile dintre Europa și SUA.

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, Suedia și Norvegia au anunțat că vor trimite și ele personal militar pe insulă.