Mutare strategică la vârful NATO. Ce pregătește comandantul suprem al Alianței

Comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, generalul american Alexus Grynkewich, va adresa luni un avertisment Moscovei cu privire la capacitatea Alianței Atlantice de a contracara orice atac, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de amenințarea rusă, scrie AFP.

Grynkewich își va prezenta „teoria victoriei” privind cea mai bună modalitate de a învinge Rusia în cazul unui atac din partea acesteia, în cadrul unei conferințe pe tema securității care va avea loc la Varșovia, în Polonia, potrivit unui purtător de cuvânt al NATO.

Această inițiativă survine în contextul în care NATO încearcă să transmită un mesaj către Moscova pentru ca aceasta să pună capăt ceea ce oficialii occidentali descriu drept o campanie „hibridă” de sabotaje și ingerințe îndreptate împotriva susținătorilor Ucrainei.

Temerile s-au intensificat în ultimele luni, Kremlinul părând să-și intensifice acțiunile după mai multe incidente mediatizate, în special descoperirea unei drone încărcate cu explozivi într-un aeroport german, notează France Presse.

„Teoria victoriei” este simplă

„Teoria victoriei comandantului suprem al forțelor aliate din Europa este simplă: menținerea avantajului NATO, ceea ce este în conformitate cu planurile de descurajare și apărare ale alianței și se bazează pe acestea”, a declarat săptămâna trecută colonelul Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al generalului american.

„Însă, având în vedere un mediu de securitate global instabil și complex, trebuie să creăm încă de pe acum condițiile necesare pentru a descuraja orice agresiune și, dacă este necesar, pentru a învinge în cazul unui atac”, a continuat colonelul O’Donnell, subliniind că „teoria victoriei” definește un cadru care permite tocmai acest lucru.

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), fondată după cel de-al Doilea Război Mondial, în 1949, pentru a contracara Uniunea Sovietică, care s-a desființat în 1991, își păstrează în mod tradițional cu mare discreție planurile de apărare menite să contracareze un atac rus.

Este puțin probabil ca intervenția generalului Grynkewich să dezvăluie multe detalii despre strategia NATO. Însă aceasta va transmite un semnal către Moscova și ar trebui să liniștească membrii flancului estic – care se învecinează cu Rusia – al Alianței Atlantice, care reunește astăzi Statele Unite, Canada și 30 de țări europene.

Șeful NATO: „Nu trebuie să fim naivi”

NATO a repetat cu insistență că este o alianță defensivă și că nu are nicio intenție de a ataca Rusia.

Responsabili occidentali afirmă că „atacurile hibride” ale Moscovei devin tot mai periculoase pe măsură ce armata rusă se împotmolește în Ucraina, unde luptă de la începutul anului 2022, și că acestea riscă să provoace pierderi umane considerabile.

NATO, al cărei rol principal este de a descuraja o invazie armată din partea Rusiei, a întâmpinat dificultăți în a găsi modalități de a gestiona aceste incidente care au loc în zona gri, sub pragul a ceea ce este considerat un act de război sau o operațiune militară – de exemplu, un incendiu provocat sau un sabotaj.

Șeful civil al NATO, secretarul general Mark Rutte, a îndemnat țările membre la sfârșitul lunii septembrie să rămână „calme, să continue ca până acum și să sprijine Ucraina”. „Nu trebuie să fim naivi (…) în ceea ce privește Rusia, dar suntem mai puternici și ei știu asta”, a adăugat el.

Însă această intensificare a activităților rusești survine într-un moment de potențială vulnerabilitate pentru Europa: Statele Unite procedează în prezent la o reevaluare a prezenței lor militare pe continent, ceea ce ar putea duce la reduceri ale efectivelor americane. Decizia urmează să fie anunțată la sfârșitul anului.

În paralel, țările europene își consolidează în grabă forțele armate, împinse de îndoiala cu privire la sprijinul Statelor Unite sub administrația lui Donald Trump.