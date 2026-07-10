Decizia Turciei după ce Trump a semnalat disponibilitatea de a-i vinde avioane F-35. Kremlinul confirmă discuțiile

Kremlinul a confirmat vineri că există discuții cu privire la posibilitatea de a permite Turciei să vândă sistemele rusești de apărare antiaeriană S-400, pe fondul informațiilor conform cărora Ankara vrea să renunțe la ele pentru a fi reprimită de Washington în programul avioanelor americane de vânătoare F-35, a scris AFP.

Marți, cu ocazia Summitului NATO de la Ankara, președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor ridica sancțiunile impuse Turciei și a semnalat disponibilitatea de a vinde țării și avioane F-35. Accesul Turciei la aeronava americană de generația a V-a este blocat din 2019, de când a primit primele livrări de sisteme rusești S-400.

Fără să citeze vreo sursă, un editorialist de la publicația pro-guvernamentală turcă Hurriyet a scris vineri că Ankara a re-vândut sistemele S-400 către o țară din Golf.

Întrebat de AFP despre articolul respectiv, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat: „Am avut contacte cu partea turcă pe această temă și vom continua contactele cu partea turcă despre această problemă”.

Turcia a cumpărat sistemele de apărare S-400 din Rusia în 2017, într-o perioadă în care relațiile dintre Ankara și Washington erau tensionate de războiul din Siria și alte dosare.

Inițiativa a fost criticată de alte state din NATO și a dus la decizia Stateler Unite de a introduce sancțiuni împotriva Turciei și de a-i bloca achiziția de aeronave de fabricație americană F-35, pe care partea turcă le achitase deja.

„Nu vrem să ne sancționăm prietenii”, a spus Trump la Summitul NATO

„Vom ridica sancțiunile”, a declarat Donald Trump presei chiar înainte de întâlnirea lui cu Erdogan, în timpul vizitei de marți din Turcia cu ocazia summitului NATO. Liderul american a adăugat că secretarul său de stat, Marco Rubio, și secretarul Trezoreriei lucrează la această problemă.

„Nu vrem să ne sancționăm prietenii”, a adăugat Trump.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat posibilitatea de a-i fi vândute Turciei avioane F-35, susținând că o astfel de mișcare din partea Washingtonului „ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu, deoarece Turcia are aspirații agresive”.

Apoi, șeful Pentagonului a anulat o întâlnire pe care urma să o aibă cu liderul israelian.